Na rubu fizičkog obračuna! Zekanović poludio i prišao Možemovcu: 'Gov*ari s ljevice...'

Teške riječi pale su u srijedu u sabornici. Zastupnik Marin Miletić (Most) primijetio je da zastupnik Možemo! Marin Živković mobitelom snima sadržaj mobitela zastupnika vladajuće većine Hrvoja Zekanovića (HDS).

Nakon što ga je Miletić upozorio, Zekanović je žestoko reagirao: "Rigidna ljevica zgraža se kad Trump dila poruke, privatnu korespondenciju, a oni imaju obraza drugome škiljiti u njihov poštanski sandučić i otvarati poštu".

"To je dno dna, da ti netko viri u spavaću sobu. Mogao sam imati potpunu privatnu korespondenciju sa suprugom, intimnu, na primjer, i onda neki gov***i s ljevice snimaju privatnu korespondenciju. Je l' vas sram? Je l' vas sram?", nastavio je zastupnik.

Prišao Živkoviću

Povredu poslovnika tada je digla zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS) i navela da su Zekanovićeve riječi neprimjerene Hrvatskom saboru. "Kolegica Mrak Taritaš mene je opomenula, a nije svoga ljevičara koji meni ulazi u korespondenciju, intimu, njega nije prozvala. Tko to radi, zaslužio je taj epitet, jer to je dno dna", ljutito je uzvratio Zekanović. Predsjedavajući Željko Reiner potom je sve zamolio da se suzdrže.

Zekanović je zatim ustao sa svojeg mjesta, prišao klupi u kojoj sjedi zastupnik Živković, odmjeravao ga i s njim počeo verbalnu raspravu. "Dajte mu opomenu, neka izađe van", čulo se kako govore zastupnici dok su se Jandroković i Živković žestoko raspravljali.

Donosimo Zekanovićev odgovor

U razgovoru za RTL Danas Zekanović je poručio da žali zbog rječnika koji je koristio, ali ističe da je nedopustivo što mu je zastupnik Živković snimao privatni sadržaj mobitela.

S druge strane, Živković ni stranka Možemo! slučaj nisu htjeli komentirati.

