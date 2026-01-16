Plaće su im veće od 4000 €, a ne dolaze na posao: 'Neki samo dođu glasati pa pobjegnu'

TEK SU POČELI, A VEĆ... /

Tek su počeli, a već ih nema. Sabornica je drugog radnog dana nakon zimske pauze poluprazna. Jučer su odradili aktualac, a za neke je već danas počeo produženi vikend. U zgradu Sabora ih je stiglo tek 83 od 150 zastupnika - no nisu svi stigli do sabornice. Poluprazna sabornica - saborski hodnici - pa čak i saborski kafić. Još jučer zastupnici su krenuli žestoko, a već danas, neki su zatražili ispričnicu - drugi pak odradili domaću zadaću.

"Postoji dio ljudi koji su gradonačelnici - pa nisu tu možda onda treba promijeniti da ni oni ne mogu biti u saboru kao ni župani", smatra Ante Kujundžić. Sve to za plaću od oko 4000 tisuće eura - uz koji idu i dodatni troškovi.

"Posao zastupnika nije samo u sabornici imamo i obveze tijekom danas i van sabornice ili tribine na kojima sudjelujemo", smatra Marijana Puljak.

A da je glasanje...

No da je petak kada se glasa - drugačija bi bila slika. Jer zastupnici parlamentarne većine imaju obvezu tada doći na sjednicu - dok u oporbi ima i onih koji ponekad smatraju da i to može proći i bez njih.

Prošle godine u jesenskom zasjedanju neke su zastupnike građani možda i vidjeli, ali ih nisu čuli. Primjerice niti jednom se za riječ nije javio HSS-ov Krešo Beljak. Najaktivniji je pak bio Marin Miletić koji se u 44 dana zasjedanja za riječ javio 166 puta ili u prosjeku 4 puta svakog dana. Slijedili su ga Anka Mrak Taritaš, te nezavisni Josip Jurčević.

"Ja koja sam redovita i redovito dolazim, ima kolega koje vrlo rijetko vidim, odnosno vidim ih samo na glasanju. I to dođu samo glasati i odu i pobjegnu", kaže Anka Mrak Taritaš. Cijeli prilog pogledajte u videu...