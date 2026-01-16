FREEMAIL
COVID JE POKRENUO TREND /

Dostavljači jure s hranom, a restorani su prazni: Kako smo postali ovisni o dostavi

Pizza i ćevapi, bečki odrezak i frigane lignje - to se nekoć moglo naručiti dostavom. Danas vam na kućni prag za par minuta u kutijama dostavljača stižu kozice u tempuri, pad thai ili grašak s noklicama.

Trend je krenuo u doba COVID-a, ugostitelji nisu radili, ali zato je radila dostava.

Epidemiološke mjere odavno smo zaboravili a dostavljača na ulicama sve je više. Zato sve manje ljudi odlazi u restorane, neki zbog toga trajno zatvaraju vrata. Kako je dostava utjecala na restorane pogledajte u prilogu

 

16.1.2026.
11:58
Rikardo Stojkovski
