FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISPLATI SE /

Radio u Njemačkoj, vratio se u Slavoniju: Država mu dala 7.000 eura

Koristeći poticajne mjere programa Biram Hrvatsku u domovinu se od 2022. do kraja 2025. godine vratilo 1500 iseljenika.

A u prošloj godini po podacima MUP-a i Porezne uprave gotovo 13 tisuća. Oni koji su najmanje dvije godine proveli u inozemstvu, a vratili su u 2025. i otvorili trgovačka društva moći će iskoristiti i poticaj da 5 godina budu oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.1.2026.
7:15
RTL Danas
PovratniciHrvatskaSlavonija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx