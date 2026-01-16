Radio u Njemačkoj, vratio se u Slavoniju: Država mu dala 7.000 eura

ISPLATI SE /

Koristeći poticajne mjere programa Biram Hrvatsku u domovinu se od 2022. do kraja 2025. godine vratilo 1500 iseljenika.

A u prošloj godini po podacima MUP-a i Porezne uprave gotovo 13 tisuća. Oni koji su najmanje dvije godine proveli u inozemstvu, a vratili su u 2025. i otvorili trgovačka društva moći će iskoristiti i poticaj da 5 godina budu oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

