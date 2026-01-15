Gosti biraju u zadnji čas! Ministar upozorio da nam se cijene mogu obiti o glavu

SIGNALI VEĆ POSTOJE /

Gost u RTL-u Danas bio je ministar turizma Tonči Glavina, koji je komentirao rezultate zakonskih i poreznih reformi koje su dovele do smanjenja broja kreveta u turizmu te je najavio očekivanja za predstojeću turističku godinu.

Gotovo deset tisuća ležajeva je manje. Vidite li to kao rezultat porezne reforme i hoće li se taj trend nastaviti?

Ovo su apsolutno rezultati cjelokupne reforme. Prije nešto više od godinu dana kod vas smo tumačili da je cilj sveobuhvatne turističke, prostorne i porezne politike poboljšati popunjenost postojećih kapaciteta, zaustaviti bujanje novih te stvoriti uvjete za kvalitetniji život – više stanova za dugoročni najam i održive turističke destinacije.

Ovo je rezultat te reforme i s njom smo itekako zadovoljni. Ovo nije bila kratkoročna mjera nego promjena smjera. Jako smo zadovoljni rezultatima.

Privatni iznajmljivači ove godine prvi put nakon 2018. bilježe rast popunjenosti. Imamo 14 posto više poreznih obveznika u dugoročnom najmu i više od 3.600 onih koji su djelomično ili u potpunosti prešli iz kratkoročnog u dugoročni najam. To je ono što smo tražili. To su jako dobri rezultati.