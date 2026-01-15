FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSVAJANJE ARKTIKA /

Trump gura aneksiju, Europa diže uzbunu: Prvi vojnici se iskrcavaju

Sastanak američkih, danskih i grenlandskih dužnosnika u Washingtonu završio je dubokim neslaganjem.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je svoju namjeru da preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo snažnu reakciju europskih saveznika.

Uslijed takvog razvoja događaja počela je europska vojna misija na otoku. Francuska, Švedska, Njemačka, Velika Britanija i Norveška objavile su da su počele s raspoređivanjem vojnog osoblja na Grenlandu u sklopu izviđačke misije koja je, prema izvoru iz francuskog Ministarstva oružanih snaga, dio danske vojne vježbe Arktička izdržljivost.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
15.1.2026.
17:27
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx