U istarskoj općini evidentirano više od 500 bespravnih objekata, stanje u Vodnjanu kritično

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

STIŽE 'E INSPEKCIJA' /

Bespravna gradnja u Hrvatskoj, a osobito u Istri, poprima razmjere ozbiljnog problema. Ilegalni objekti niču od sjevera do juga poluotoka, pa čak i u zaštićenim područjima prirode. Općina Marčana jedno je od najvećih žarišta – ondje je evidentirano više od 500 bespravnih objekata, dok ih je u Vodnjanu više od tisuću.

Komunalna redarstva svakodnevno izlaze na teren, no broj novih slučajeva ne jenjava. Glavni komunalni redar Grada Vodnjana Roberto Ostoni ističe kako redari reagiraju odmah po dojavi.

„Komunalno redarstvo svakodnevno obavlja očevid. Čim dođemo do saznanja da je netko započeo gradnju, postavljamo propisane table i zabranjujemo daljnju bespravnu gradnju“, kaže Ostoni.

Unatoč tome, graditelji na divlje očito ne posustaju. Prema podacima Državnog inspektorata, u posljednjih šest godina provedeno je više od 43.500 nadzora. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 17,5 milijuna eura, a 2.649 bespravno izgrađenih objekata je uklonjeno.

Ipak, bespravna gradnja i dalje se širi. Komunalni redari, dodaje Ostoni, mogu djelovati samo u okviru svojih ovlasti. „Možemo naložiti vlasnicima parcela da vrate nelegalno uređene puteve u prvobitno stanje. Time ih često spriječimo da nastave s mogućom bespravnom gradnjom“, objašnjava. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.