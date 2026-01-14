Split je povezan s New Yorkom, ali ne 'na prst': Evo kad ćete moći poletjeti za Ameriku!

ISMIJALI POVEĆANJA /
Čitatelji net.hr-a bez dlake na jeziku o rastu socijalnih naknada: 'Mizerno i ponižavajuće'
Split će od ovog ljeta, prvi put u povijesti, imati izravnu redovnu liniju sa Sjedinjenim Američkim Državama. United Airlines službeno je potvrdio da u svoj ljetni red letenja uvodi sezonske letove između New Yorka i Splita, čime Dalmacija dobiva jednu od najznačajnijih zrakoplovnih veza dosad.
Prema dostupnim informacijama, linija će biti tri puta na tjedan srijedom, petkom i nedjeljom. Najpovoljnije povratne karte za svibanjske letove trenutačno se mogu pronaći po cijeni od oko 700 eura.
Više doznajte u prilogu Rade Županovića.