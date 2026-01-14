Znate li koje su četiri najčešće ubojice na cestama? 'Negdje žurim pa sam dao po gasu...'

PUNE RUKE POSLA /

Policija nije mirovala. Na udaru su bili prometni prekršaji, mađu njima i takozvane četiri ubojice. Akcija ''Faktori rizika'' provodila se diljem Splitsko-dalmatinske županije. Brzina, pojas, mobitel i alkohol - to su četiri najčešće ubojice na cestama. Na području Splitsko-dalmatinske policija je evidentirala ukupno 182 prekršaja. Marin Burazer kaže da su ga prvi put zaustavili jer je prešao ograničenje.

"Negdje sada žurim zato jesam malo dao više po gasu, ali nisam s namjerom da ću nekoga poremetiti u prometu, ali što ću zakon je zakon...", kaže Burazer. Za nepropisnu brzinu danas je kažnjen 61 vozač, vezali se nisu njih 53. Uz volan su imali mobitel njih više od 20, a pod utjecajem droga vozio je jedan vozač.

"Kazne su za prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa i mobitela od 130 eura, može se platiti na mjestu počinjenje prekršaja. Ukoliko se plati odmah ili u roku od tri dana onda je polovičan iznos. Kazne za prekršaj nepropisne brzine ili alkohola mogu biti u rasponu do 2650 eura", objasnio je Mladen Šerić, voditelj Službe prometne policije PU splitsko-dalmatinske. Kao najčešći uzrok prometnih nesreća policija izdvaja brzu vožnju. Prošlu godinu zabilježeno je više od 100 tisuća prekršaja...

'Nisam bila u prekršaju'

"Nisam danas očekivala da će me baš zaustaviti. Nisam danas bila u prekršaju, ali eto da jesam shvatila bih to kao upozorenje i nastojala bih se opametiti ako je to moguće", kaže Antonia Čalo.

"Nisam nikada bila u prekršaju, sve okej. Bila sam zaustavljena par puta. Prometna, vozačka i idemo dalje", kaže Ena Livaja iz Solina.

Zabilježeni su i prekršaji nepropisnog pretjecanja, prolaska kroz crveno i neregistriranih vozila. Policija tvrdi kako su posebno usmjereni na ponavljače najtežih prekršaja te vozače motocikla i mopeda. Na dva kotača vozači pretječu gdje ne bi smjeli, voze brže od dopuštenog - i tako u trenu ugroze ne samo sebe, nego i ostale sudionike u prometu.

"Evidentirali smo 26 smrtno stradalih osoba u prometu od čega mogu istaknuti da je više od polovice vozači motocikala ili putnici na motociklu", dodaje Šerić. Akcije u prometu, kako najavljuju iz policije i dalje će se intenzivno provoditi. Jer prometna pravila nisu tu da nas usporavaju - nego da nas sačuvaju.