TURBULENTNO RAZDOBLJE /

Predstavljen novi trener Real Madrida: Evo što je rekao o Viniciusu

Nakon odlaska Alonsa koji se od Real Madrida oprostio putem društvenih mreža, prvi put se medijima obratio novi trener Alvaro Arbeloa. Dosadašnji trener Castille, realove rezervne momčadi, preuzeo je klub uoči debija u Kupu kraljeva protiv Albacetea, a izrazio je povjerenje u igrače u momčad koja zaostaje četiri boda za najvećim rivalom Barcelonom u La Ligi te se oporavljao od nedjeljnog poraza 3:2 u finalu španjolskog Superkupa poraza koji je ubrzao Alonsov odlazak. Novi trener 'Kraljeva' dao je i podršku Viniciusu Junioru te poručio kako imaju veliku sreću što imaju nezaustavljivog igrača. Žele, kaže, vidjeti Vinija koji uživa i pleše.

13.1.2026.
21:41
Sportski.net
Alvaro ArbeloaXabi AlonsoVinicius JuniorReal Madrid
