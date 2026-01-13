Što se stvarno događa u Čatežu? Dinamo prolazi fazu koju nitko ne voli, ali svi je trebaju

Nogometni klubovi već su na pola zimskih priprema, a Dinamo svoj dio odrađuje u slovenskom Čatežu. Trenira se punim intenzitetom, a prva provjera stiže za dva dana u prijateljskoj utakmici s austrijskim Hartbergom na Maksimiru. Kako izgledaju dani Modrih u Sloveniji, koliko se radi i u kakvom se raspoloženju dočekuje nastavak sezone, o tome je izvjestila naša Helena Barić.

Snažan i hladan vjetar nemilosrdno je ljuljao pomoćni teren uz čateške terme, ali Dinamove igrače to nije pokolebalo. Osmi je dan priprema nakon zimske stanke, a jesenskom prvaku prva provjera stiže već u četvrtak protiv austrijskog Hartberga, kao uvod u ono što slijedi, uključujući i novi europski izazov protiv rumunjskog FCSB-a, nekadašnje Steaue.

Smatram da će nam Hartberg biti jako dobra priprema za tu utakmicu, odlučujuća utakmica u Europi i raspored nakon toga nam je izuzetno zahtjevan, tako da se jako dobro moramo pripremiti za nadolazeći period, kaže Dinamov Dion Drena Beljo

A koliko se u Čatežu radi, Dinamo je pokazao i na društvenim mrežama. Kondicijskog trenera Ivana Štefanića igrači su u šali opisali kao nemilosrdnog, teškog, pa čak i kao mučitelja.

'Reko bi da svaki trening ima svoj nogometni dio koji radimo svi sa velikim zadovoljstvom, a nakon toga dolazi tortura kod našeg kondicijskog treninga Štefanića, gdje je većinom neka suha trka koju nitko ne voli ali jednostavno je takav period.' izjavio je Dion Drena Beljo.

'Ni jedan igrač ne voli pripreme, imamo dvaput dnevno treninge, stvarno je jako naporno, ali mislim da smo se dobro spremili, da smo dobro odradili ovu bazu, sad ćemo se malo prebaciti na taktičke stvari.', kaže Bruno Goda.

A Dinamo u Sloveniji ne gradi samo formu, već i atmosferu. Između treninga, igrači su imali vlastito Svjetsko prvenstvo Kulesonija u pikadu, koje je dobilo naziv po voditelju, napadaču Sandru Kulenoviću. Pobjedu je na prvenstvu odnio Luka Stojković.

'Ali Mudražija je daleko najbolji (kako ga je uspio pobjediti) Pa na sreću!, kaže Beljo.

Dinamo je prvi dio sezone završio kao lider prvenstva, ali u klubu kao i uvijek ne skrivaju da očekuju još više.

'Prva polusezona u Dinamu je totalno nešto drugo nego što sam do sad u karijeri imao priliku. Smatram da je moglo bolje, svjestan sam da može bolje i da mogu bolje i nastojat ću to u nastavku promjeniti i više pomoći ekipi, kaže Bruno Goda.

A na treningu su danas bili i ozlijeđeni Moris Valinčić i Mattero Perez Vinlof, koji se lagano vraćaju u ritam. Pripreme se privode kraju. Jak vjetar u Čatežu bio je tek uvod, prave oluje tek ih čekaju.