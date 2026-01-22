FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
pregled dana /

Danska srušila Francusku u rukometnom klasiku, Njemačka na sto posto

Danska srušila Francusku u rukometnom klasiku, Njemačka na sto posto
×
Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

Net.hr vam donosi pregled dana rukometnog prvenstva 2026.

22.1.2026.
23:37
Sportski.net
Ntb, Ntb/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Počeo je drugi krug Europskog rukometnog prvenstva, a skupina I u Herningu odmah je opravdala očekivanja ponudivši rukometni spektakl. Odigrane su tri iznimno napete utakmice koje su dodatno zakomplicirale borbu za polufinale. U središtu pozornosti bio je sudar titana između domaćina Danske i aktualnih prvaka Francuske, dvoboj koji je nosio ogroman ulog za obje reprezentacije nakon različitih rezultata u preliminarnoj fazi.

Danska osveta za bolne poraze

U utakmici dana, Danska je pred svojim navijačima u Jyske Bank Boxen areni svladala Francusku i tako se na najbolji mogući način oporavila od šokantnog poraza protiv Portugala. Bio je to dvoboj s velikim ulogom, jer Danci, koji nisu prenijeli bodove u drugi krug, pritisnuti uza zid nisu smjeli dopustiti novi poraz. Pobjeda je za njih bila dvostruka osveta: za bolni poraz u finalu Eura 2014. godine na istom mjestu, kao i za brojne druge poraze na europskim prvenstvima od velikih rivala.

U stotoj jubilarnoj utakmici za vratara Kevina Møllera, domaćini su odigrali fantastičnu obranu, ograničivši moćni francuski napad na samo 29 pogodaka, što je njihov najslabiji napadački učinak na turniru. Ovom pobjedom Danska je stigla do svoja prva dva boda i poslala snažnu poruku konkurentima. Francuzi, čiji je niz od dvanaest utakmica bez poraza na Euru prekinut, ostaju na dva boda i više nemaju pravo na pogrešku.

Nijemci izdržali pritisak, Norvežani slavili u trileru

U preostala dva susreta također nije nedostajalo uzbuđenja. Njemačka je u teškoj i neizvjesnoj utakmici svladala Portugal. Iako su Nijemci vodili tijekom većeg dijela susreta, njihova prednost nikada nije bila veća od dva pogotka, no na kraju su uspjeli sačuvati mirnoću i upisati pobjedu u kojoj se istaknuo Miro Schluroff. Ovim trijumfom Njemačka je sama preuzela vrh ljestvice i sada ima četiri boda. Portugalci su, unatoč velikoj pobjedi nad Danskom, ostali na dva boda u drugom krugu.

Najdramatičniji dvoboj dana odigrali su Norveška i Španjolska. U triler završnici, Norvežani su slavili rezultatom 35:34 i tako osvojili prve bodove, čime su se vratili u igru za polufinale. Španjolci su ovim porazom ostali na nuli, propustivši posljednji napad s dva igrača više, a njihove šanse za prolazak svedene su na teoriju.

Nakon prvih utakmica drugog kruga, jasno je da nas čeka bespoštedna borba za prva dva mjesta u skupini. Njemačka se nalazi u najboljoj poziciji, dok će Danska, Francuska i Norveška tražiti svoju priliku u idućim kolima.

POGLEDAJTE VIDEO: Na ovakav šut ni Francuzi nemaju odgovora: Pogledajte majstoriju Danaca

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Francuska Rukometna ReprezentacijaDanska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
pregled dana /
Danska srušila Francusku u rukometnom klasiku, Njemačka na sto posto