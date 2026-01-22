Danska srušila Francusku u rukometnom klasiku, Njemačka na sto posto

Počeo je drugi krug Europskog rukometnog prvenstva, a skupina I u Herningu odmah je opravdala očekivanja ponudivši rukometni spektakl. Odigrane su tri iznimno napete utakmice koje su dodatno zakomplicirale borbu za polufinale. U središtu pozornosti bio je sudar titana između domaćina Danske i aktualnih prvaka Francuske, dvoboj koji je nosio ogroman ulog za obje reprezentacije nakon različitih rezultata u preliminarnoj fazi.

Danska osveta za bolne poraze

U utakmici dana, Danska je pred svojim navijačima u Jyske Bank Boxen areni svladala Francusku i tako se na najbolji mogući način oporavila od šokantnog poraza protiv Portugala. Bio je to dvoboj s velikim ulogom, jer Danci, koji nisu prenijeli bodove u drugi krug, pritisnuti uza zid nisu smjeli dopustiti novi poraz. Pobjeda je za njih bila dvostruka osveta: za bolni poraz u finalu Eura 2014. godine na istom mjestu, kao i za brojne druge poraze na europskim prvenstvima od velikih rivala.

U stotoj jubilarnoj utakmici za vratara Kevina Møllera, domaćini su odigrali fantastičnu obranu, ograničivši moćni francuski napad na samo 29 pogodaka, što je njihov najslabiji napadački učinak na turniru. Ovom pobjedom Danska je stigla do svoja prva dva boda i poslala snažnu poruku konkurentima. Francuzi, čiji je niz od dvanaest utakmica bez poraza na Euru prekinut, ostaju na dva boda i više nemaju pravo na pogrešku.

Nijemci izdržali pritisak, Norvežani slavili u trileru

U preostala dva susreta također nije nedostajalo uzbuđenja. Njemačka je u teškoj i neizvjesnoj utakmici svladala Portugal. Iako su Nijemci vodili tijekom većeg dijela susreta, njihova prednost nikada nije bila veća od dva pogotka, no na kraju su uspjeli sačuvati mirnoću i upisati pobjedu u kojoj se istaknuo Miro Schluroff. Ovim trijumfom Njemačka je sama preuzela vrh ljestvice i sada ima četiri boda. Portugalci su, unatoč velikoj pobjedi nad Danskom, ostali na dva boda u drugom krugu.

Najdramatičniji dvoboj dana odigrali su Norveška i Španjolska. U triler završnici, Norvežani su slavili rezultatom 35:34 i tako osvojili prve bodove, čime su se vratili u igru za polufinale. Španjolci su ovim porazom ostali na nuli, propustivši posljednji napad s dva igrača više, a njihove šanse za prolazak svedene su na teoriju.

Nakon prvih utakmica drugog kruga, jasno je da nas čeka bespoštedna borba za prva dva mjesta u skupini. Njemačka se nalazi u najboljoj poziciji, dok će Danska, Francuska i Norveška tražiti svoju priliku u idućim kolima.

POGLEDAJTE VIDEO: Na ovakav šut ni Francuzi nemaju odgovora: Pogledajte majstoriju Danaca