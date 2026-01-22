Ivica Tucak bez dlake na jeziku o porazu od Španjolske: 'Ovo danas ništa ne mijenja'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija završila je nastup na Europskom prvenstvu u Beogradu na šestom mjestu nakon što je u utakmici za peto mjesto poražena od Španjolske rezultatom 9-17 (0-3, 2-4, 5-6, 2-4).

Dvoboj dviju vaterpolskih velesila, koji su na ovom prvenstvu ostali bez polufinala, bio je očekivano težak. Španjolci su od početka nametnuli svoj ritam i kontrolu, dok naši reprezentativci nisu uspjeli pronaći potrebni žar.

'Nema se što puno reći, nismo ušli, naravno, s dovoljnim žarom. To je očekivano, pogotovo nakon jučerašnjeg poraza. Oni su imali dan više za stabilizaciju, radi se o super kvalitetnoj ekipi. Ni 5-6 golova više ne bi ništa promijenilo – u nijednom trenutku nismo bili ni fizički ni psihički bili unutra', komentirao je izbornik Ivica Tucak nakon susreta.

Hrvatski vaterpolisti i dalje mogu biti zadovoljni što su osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu, no sveukupni dojam nakon ovog turnira ostaje razočaravajući. Tucak je na pitanje što je sljedeće, kratko odgovorio 'Slijedi analiza'.

Španjolska je od prve minute pokazala zašto su aktualni europski prvaci – prvu četvrtinu dobili su 3-0, a u drugoj su dodatno povećali prednost na 7-2. Naši su igrači uspjeli smanjiti zaostatak u trećoj četvrtini, ali u završnici susreta Španjolci su rutinski održali prednost i zasluženo slavili.

POGLEDAJTE VIDEO: Dancima je samo šest sekundi dovoljno: Pogledajte brzi gol za savršen kraj i ludnicu na tribinama