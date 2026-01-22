Kraj u Beogradu: Barakude se porazom od Španjolske opraštaju od Europskog prvenstva
Gotovo je, Hrvatska je izgubila 17-9 od moćnije Španjolske, službeno smo šesta momčad Europe
Ulazimo u sami kraj utakmice, obje momčadi praktički čekaju da vrijeme iscuri
Pol Daura Gomez stavlja točku na kraj utakmice. 17-9 Španjolska.
Vidjeli smo lijepu sekvencu Hrvatske! Nakon što smo Španjolcima obranili peterac, Loren Fatović pogađa svoj prvi pogodak sa druge strane
Španjolska ne staje, ponovno je strijelac Bernat Sanahuja
Peterac za Španjolsku, puca i pogađa Francisco Valera
Ivica Tucak poziva time-out! Igra se do posljednje sekunde, potpuna profesionalnost našeg trenera, iako njegove riječi ne prenose se na bazen
Konstantin Harkov smanjuje na 14-8, iako nažalost prije toga vidjeli smo i pogodak koji su talijanski suci poništili zbog prekšraja prije
Prvi stižu do pogotka Španjolci, Unai Biel pogađa za 14-7
Počela je posljednja četvrtina!
Kraj četvrtine!
Španjolska u posljednjem napadu zabija i ponovno ne dozvoljava približavanje Hrvatskoj, strijelac je ponovno Sanahuja
Peterac za Hrvatsku! Butić je precizan smanjuje na pet razlika
Španjolci su podigli razinu igre, nakon približavanja Barakuda napravili su seriju 2-0 strijelci su Bernat Sanahuja i Biel Gomila
Peterac za Španjolsku, sudci su nas kaznali jer Biljaka nakon prekršaja nije izašao van, precizan je sa pet metara Álvaro Granados
GOL! Matijas BIljaka precizan, odlično izdanje hrvatske se nastavlja
Šteta! Hrvatska je imala napad na samnjenje na minus tri, i sa sirenom smo pogodili ali je prije toga Ivica Tucak pozvao time-out
Hrvatska izgleda puno bolje, u dva uzastopna napada prvo je bio precizan Harkov zatim Žuvela
Nije se dugo čekalo do novog španjolskog pogotka, Roger Tahull je strijelac
Harkov pogađa sa peterca smanjuje prednost na pet razlike.
Počelo je drugo poluvrijeme
Poluvrijeme u Beogradu
Hrvatska je po prvi put imala dva igrača više, ali ni to nam nije bilo dovoljno pošto je završetak akcije završio iznad vrata
Španjolci sa druge strane precizni, pogađa Sergi Cabañas
Zicer za Lončara, ali Loriol mu brani sa kratke udaljenosti
Šteta! Barakude su imale ponovno igrača više, Bukić je probao iz kuta, ali španjolski vratar brani, u nastavku španjolske akcije, Alberto Munarriz pogađa za četri razlike
Hrvatska lijepom akcijom završava pogotkom, smanjujemo prednost na -3, strijelac ponvono Luka Bukić
Španjolska u idućem segmentu ponovno pogađa, ponovno srijelac Sarnahuja!
Hrvatska se diže, već u sljedečem segmentu suđen je peterac za Hrvatsku, ali nažalost Fatović puca direktno u golmana
Talijanski sudci odlučili su provjeriti jedan španjolski napad, iako je prvobitno hrvatska obrana dobro se postavila, odlučili su se za VAR-om i nakon promatranja akcije potvrdili su svoju odluku sa polja.
Već u sljedečem segmentu Hrvatska brzo odgovoara, nakon devet i pol minuta postižemo pogodak, strijelac je Luka Bukić
Počela je druga četvrtina i u prvom napadu sa igračem više španjolci dolaze do pogotka, strijelac Bernat Sarnahuja.
Kraj prve četvrtine!
Obrana je popustila pred kraj, Alvaro Granados postiže pored Marculića za povećanja slavlja.
Do sada nismo iskoristili niti jednog igrača više, ali na našu sreću niti španjolci nisu puno efikasniji - gledamo puno pogrešaka s obje strane
Španjolci su iskoristili jednog igrača više, sa bliske udaljenosti Roger Tahull imao je lagan posao za španjolskih 2:0
Ponovno se mučimo u napadu, ponovno ovismo o pozicioniranju centara! Još uvijek smo bez pogotka
Vidimo opreznu španjoslku zonsku obranu, gdje momčad Ivice Tucka nema priliku doći do brzog izjednačenja
Precizan je Alberto Munariz! Francuska vodi 1:0
Španjolska prva stigla do lopte i imati će prvi napad, vidimo već prvi prekšraj u prvim sekundama, što dovodi do prvog semderca
Počeo je susret!
NAJAVA
Nije scenarij kojem su se nadali ni jedni ni drugi. Hrvatska i Španjolska, reprezentacije koje su prije dvije godine u Zagrebu igrale veliko finale i borile se za naslov europskog prvaka, večeras će u Beogradu igrati za peto mjesto.
I jednima i drugima ostao je gorak okus nakon propuštene prilike za borbu za odličja. I Hrvatska i Španjolska već su osigurale nastup na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2027. godine, no to ne mijenja činjenicu da se večeras igra za ponos, identitet i dres koji nose.
Najbolje je sve sažeo kapetan Marko Bijač, čije riječi savršeno najavljuju večerašnji ogled:
“Mi ovdje predstavljamo Hrvatsku. To nam mora biti prva misao. Nije se puno spavalo nakon prošle utakmice, ali moramo biti svjesni koga i kako predstavljamo i tako pristupiti utakmici.”
