Kraj u Beogradu: Barakude se porazom od Španjolske opraštaju od Europskog prvenstva

Utakmica za 5. mjesta Europskog prvenstva 9 Hrvatska : 17 Španjolska

Gotovo je, Hrvatska je izgubila 17-9 od moćnije Španjolske, službeno smo šesta momčad Europe

Ulazimo u sami kraj utakmice, obje momčadi praktički čekaju da vrijeme iscuri

Pol Daura Gomez stavlja točku na kraj utakmice. 17-9 Španjolska.

Vidjeli smo lijepu sekvencu Hrvatske! Nakon što smo Španjolcima obranili peterac, Loren Fatović pogađa svoj prvi pogodak sa druge strane

Španjolska ne staje, ponovno je strijelac Bernat Sanahuja

Peterac za Španjolsku, puca i pogađa Francisco Valera

Ivica Tucak poziva time-out! Igra se do posljednje sekunde, potpuna profesionalnost našeg trenera, iako njegove riječi ne prenose se na bazen

Konstantin Harkov smanjuje na 14-8, iako nažalost prije toga vidjeli smo i pogodak koji su talijanski suci poništili zbog prekšraja prije

Prvi stižu do pogotka Španjolci, Unai Biel pogađa za 14-7

Počela je posljednja četvrtina!

Kraj četvrtine!

Španjolska u posljednjem napadu zabija i ponovno ne dozvoljava približavanje Hrvatskoj, strijelac je ponovno Sanahuja

Peterac za Hrvatsku! Butić je precizan smanjuje na pet razlika

Španjolci su podigli razinu igre, nakon približavanja Barakuda napravili su seriju 2-0 strijelci su Bernat Sanahuja i Biel Gomila

Peterac za Španjolsku, sudci su nas kaznali jer Biljaka nakon prekršaja nije izašao van, precizan je sa pet metara Álvaro Granados

GOL! Matijas BIljaka precizan, odlično izdanje hrvatske se nastavlja

Šteta! Hrvatska je imala napad na samnjenje na minus tri, i sa sirenom smo pogodili ali je prije toga Ivica Tucak pozvao time-out

Hrvatska izgleda puno bolje, u dva uzastopna napada prvo je bio precizan Harkov zatim Žuvela

Nije se dugo čekalo do novog španjolskog pogotka, Roger Tahull je strijelac

Harkov pogađa sa peterca smanjuje prednost na pet razlike.

Počelo je drugo poluvrijeme

Poluvrijeme u Beogradu

Hrvatska je po prvi put imala dva igrača više, ali ni to nam nije bilo dovoljno pošto je završetak akcije završio iznad vrata

Španjolci sa druge strane precizni, pogađa Sergi Cabañas

Zicer za Lončara, ali Loriol mu brani sa kratke udaljenosti

Šteta! Barakude su imale ponovno igrača više, Bukić je probao iz kuta, ali španjolski vratar brani, u nastavku španjolske akcije, Alberto Munarriz pogađa za četri razlike

Hrvatska lijepom akcijom završava pogotkom, smanjujemo prednost na -3, strijelac ponvono Luka Bukić

Španjolska u idućem segmentu ponovno pogađa, ponovno srijelac Sarnahuja!

Hrvatska se diže, već u sljedečem segmentu suđen je peterac za Hrvatsku, ali nažalost Fatović puca direktno u golmana

Talijanski sudci odlučili su provjeriti jedan španjolski napad, iako je prvobitno hrvatska obrana dobro se postavila, odlučili su se za VAR-om i nakon promatranja akcije potvrdili su svoju odluku sa polja.

Već u sljedečem segmentu Hrvatska brzo odgovoara, nakon devet i pol minuta postižemo pogodak, strijelac je Luka Bukić

Počela je druga četvrtina i u prvom napadu sa igračem više španjolci dolaze do pogotka, strijelac Bernat Sarnahuja.

Kraj prve četvrtine!

Obrana je popustila pred kraj, Alvaro Granados postiže pored Marculića za povećanja slavlja.

Do sada nismo iskoristili niti jednog igrača više, ali na našu sreću niti španjolci nisu puno efikasniji - gledamo puno pogrešaka s obje strane

Španjolci su iskoristili jednog igrača više, sa bliske udaljenosti Roger Tahull imao je lagan posao za španjolskih 2:0

Ponovno se mučimo u napadu, ponovno ovismo o pozicioniranju centara! Još uvijek smo bez pogotka

Vidimo opreznu španjoslku zonsku obranu, gdje momčad Ivice Tucka nema priliku doći do brzog izjednačenja

Precizan je Alberto Munariz! Francuska vodi 1:0

Španjolska prva stigla do lopte i imati će prvi napad, vidimo već prvi prekšraj u prvim sekundama, što dovodi do prvog semderca

Počeo je susret!

NAJAVA

Nije scenarij kojem su se nadali ni jedni ni drugi. Hrvatska i Španjolska, reprezentacije koje su prije dvije godine u Zagrebu igrale veliko finale i borile se za naslov europskog prvaka, večeras će u Beogradu igrati za peto mjesto.

I jednima i drugima ostao je gorak okus nakon propuštene prilike za borbu za odličja. I Hrvatska i Španjolska već su osigurale nastup na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2027. godine, no to ne mijenja činjenicu da se večeras igra za ponos, identitet i dres koji nose.

Najbolje je sve sažeo kapetan Marko Bijač, čije riječi savršeno najavljuju večerašnji ogled:

“Mi ovdje predstavljamo Hrvatsku. To nam mora biti prva misao. Nije se puno spavalo nakon prošle utakmice, ali moramo biti svjesni koga i kako predstavljamo i tako pristupiti utakmici.”

Tekstualni prijenos dvoboja Hrvatske i Španjolske pratite od 20:30 putem portala Net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Oštro Flis se javila iz Malmoa