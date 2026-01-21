Evo što pišu srpski mediji nakon poraza Hrvatske u Beogradu: 'Hrvati pobjegli s crte!'

Hrvatski vaterpolisti neće igrati u polufinalu Europskog prvenstva kojem je domaćin Beograd, u ključnom ogledu za ulazak među četiri najbolje momčadi Italija je pobijedila Hrvatsku 13-10 (3-3, 2-0, 2-4, 6-3).

Hrvatska će tako već u četvrtak od 20.30 sati igrati utakmicu za peto mjesto protiv Španjolske. U polufinalu će u petak igrati Grčka i Mađarska od 17 sati te Srbija i Italija od 20.30 sati.

Ovako su srpski mediji dočekali poraz Hrvatske, neki od naslova su

Srbija saznala protivnika u polufinalu: Italija poslala Hrvatsku kući - ništa od "balkanskog klasika"

Srbija saznala rivala u polufinalu EP: Hrvati nam "pobjegli s crte", Talijani ih šokirali i poslali kući!

Hrvatska potonula u bazenu Beogradske arene: Italija ide na Srbiju u polufinalu Evropskog prvenstva

