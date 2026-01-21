Barakude izgubile od Italije i ostale bez polufinala! Evo kada i s kim igramo za peto mjesto

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je protiv Italije i umjesto da izbore polufinale Europskog prvenstva i sraz protiv Srbije. U odlučujućem susretu skupine F Barakude su izgbuile 13-10 te s ukupno 9 bodova zauzele treće mjesto iza neporažene Grčke.

Hrvatska će tako već u četvrtak od 20.30 sati igrati utakmicu za peto mjesto protiv Španjolske. U polufinalu će u petak igrati Grčka i Mađarska od 17 sati te Srbija i Italija od 20.30 sati.

Protiv Talijana po tri su pogotka za Hrvatsku postigli Loren Fatović i Rino Burić, a jako je dobar kroz veći dio utakmice bio vratar Marko Bijač s 13 obrana. Hrvatska je čak 23 puta tijekom susreta imala igrača više, a tek je devet puta bila uspješna u takvim situacijama. Još je jedan gol dala iz peterca.

Na drugoj strani je Filippo Ferrero postigao četiri pogotka, dok je vratar Del Lungo imao čak 15 obrana.

U prvoj četvrtini Talijani su tri puta vodili i svaki put se hrvatska reprezentacija vraćala iz rezultatskog minusa. Hrvatska je u prvoj dionici sve pogotke dala s igračem više, iskoristila je tri od čak sedam takvih situacija u uvodnom dijelu susreta. Golove su zabijali Fatović, Burić i Žuvela.

S druge strane Talijani su u prvoj četvrtini imali dva peterca, s tim da je jednom obranio hrvatski golman Bijač.

U drugoj četvrtini potpuno je stala hrvatska realizacija igrača više i u tom dijelu igre Hrvatska nije postigla niti jedan pogodak, dok je primila dva i Italija je pobjegla na 5-3 prije dužeg odmora. Sve je bolje branio talijanski vratar Del Lungo, a hrvatski igrači teško su tada probijali iznimno agresivnu i dobru talijansku obranu. Nekoliko puta Talijani su doslovno krali loptu iz ruku hrvatskim igračima u napadu.

Početkom treće dionice Di Somma je zabio za opasnih 6-3 Italije, ali uslijedili su na drugoj strani novi igrači više, a Harkov i Vukičević su bili precizni za smanjenje na 5-6, dok je potom Fatović realizirao peterac za treći pogodak u nizu i izjednačenje na 6-6.

Do kraja treće dionice još je svaka reprezentacija postigla po pogodak i zadnjih osam minuta su momčadi dočekale iz istih pozicija, uz 7-7.

Niti u posljednjoj četvrtini Hrvatska nije mogla do premijernog vodstva na dvoboju, a tri minute prije kraja Ferrero je realizirao peterac za dva talijanska gola prednosti od 10-8. Uspio je potom Fatović smanjiti na 9-10, ali je Iocchi Gratta dvije minute prije kraja pogodio za 11-9.

Smanjio je Burić na 10-11, ali odmah nakon toga je Italija opet pobjegla na dva gola razlike kada je Balzarini lijepo zabio za 12-10 minutu i 23 sekunde prije kraja. Do kraja je Hrvatska ostala nemoćna u napadu te je Italija posve zasluženo pobijedila i izborila polufinale.

