Tucak uoči velikog sraza s Talijanima: 'Igraju na granici dobrog ukusa, ali i nas će se nešto pitati'

U srijedu od 18 sati, u bazenu u beogradskoj Areni hrvatska vaterpolska reprezentacija će protiv Italije igrati posljednju utakmicu drugog kruga grupne faze iz koje će pobjednička momčad nastaviti natjecanje za odličja, a poražena će razigravati za plasman od 5. do 8. mjesta.

Obje su reprezentacije do ovog dvoboja ostvarile četiri pobjede i obje su izgubile od reprezentacije Grčke, koja je s 12 bodova na vrhu ljestvice skupine F, dok Hrvatska i Italija imaju po devet bodova.

Suparnici su to koji se dobro poznaju. Prema podacima sa službenog mrežnog portala Hrvatskog vaterpolskog saveza (hvs.hr) ovo će biti 37 dvoboj ovih dviju reprezentacija, a u dosadašnjih 36 nijedan nije završio bez pobjednika. Tako će biti i u Beogradu, jer ako će nakon 32 minute momčadi biti izjednačene, petercima će biti odlučeno tko će se plasirati u polufinale. Hrvatska ima 20 pobjeda, a Talijani su u međuosbnim dvobojima slavili 16 puta.

"U pripremi utakmice smo izvlačili različite momente iz barem deset njihovih zadnjih utakmica i ima nekih drukčijih stvari koji ovdje radi, ali pripremit ćemo to sve. Ono što ih krasi je agresivnost koja je, ja bih čak rekao na granici dobrog ukusa. Italija je jedna nova, odlična momčad, međutim oni dosad nisu igrali ovakve utakmice. Može se dogoditi da odigraju u srijedu svoju najbolju utakmicu generacije, ali i nas će se isto tu nešto pitati. Znamo što utakmica znači. To je i polufinale i nastavak kontinuiteta. Napravit ćemo sve da ostanemo tu, visoko gdje nam je i mjesto", rekao je dan uoči "prvog finala" na ovom Europskom prvenstvu izbornik Ivica Tucak.

'Znamo što nas čeka'

Kapetan reprezentacije Marko Bijač je uvjeren da će on i suigrači biti na visokoj razini.

"Sve što smo dosad radili i ostvarili, stane sad u jednu utakmicu. Utakmicu koja je za nas "de facto" eliminacijska. Znamo što nas čeka. Mlada, motivirana momčad, željna dokazivanja i rezultata. Pokazali su i tijekom ovog EP-a i priprema koje kvalitete posjeduju. Uvjeren sam da ćemo ih puni želje, volje, elana dočekati i suprotstaviti se toj njihovoj agresivnosti, plivanju i onomu što su im najveće kvalitete."

I centar Josip Vrlić je optimističan.

"Mi smo uvijek spremni. Ovo smo spremali cijelo vrijeme, jer smo nekako znali, pretpostavljali da bi se moglo svesti baš na ovu jednu utakmicu. Znamo što trebamo, računica je jasna, idemo pobijediti pa makar bilo i petercima. Kako odigrati? Pa, pokušati možda čak i biti puno agresivniji od njih. Ne dopuštati im njihovu kontru ‘preko glave’."

Pobjednik ovog dvoboja će u polufinalu najvjerojatnije igrati protiv domaće reprezentacije, kojoj je u susretu s Crnom Gorom dovoljan i bod za osvajanje prvog mjesta u skupini E. Grčka u polufinalu čeka pobjednika današnjeg susreta Španjolske i Mađarske.

