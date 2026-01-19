Barakude ne skidaju nogu s gasa: Večeras novi ispit u Beogradu

Europsko prvenstvo u vaterpolu 0 Hrvatska : 0 Rumunjska

NAJAVA

Spektakl na Europskom prvenstvu u Beogradu nastavlja se večeras od 20:30 sati, kada hrvatska vaterpolska reprezentacija izlazi na bazen protiv Turske u drugoj utakmici drugog kruga natjecanja.

Hrvatska u ovaj susret ulazi s velikim samopouzdanjem nakon uvjerljive pobjede nad Rumunjskom (17:9), kojom je potvrdila status jednog od glavnih favorita prvenstva. Na papiru, Barakude su i ovoga puta izraziti favorit, a povijest međusobnih ogleda dodatno ide u prilog hrvatskoj reprezentaciji, posljednji put kada su se ove dvije selekcije susrele, Hrvatska je slavila s uvjerljivih 23:2.

Turska je do drugog kruga stigla pobjedom nad Slovačkom, dok je na prvenstvu poražena od Italije i Rumunjske. Iako rezultati sugeriraju razliku u kvaliteti, hrvatski stožer ne dopušta opuštanje.

Izbornik Ivica Tucak ističe kako momčad mora ostati maksimalno fokusirana, jer je svaki susret na Europskom prvenstvu važan dio šire slike:

'Slijedi Turska, uz dužan respekt, uz Nizozemsku su jedno od ugodnijih iznenađenja, vidi se napredak u njihovoj igri. No, mi smo kvalitetnija reprezentacija i nećemo si dozvoliti nikakav luksuz po pitanju rezultata. Ova utakmica je važna, ali ujedno već počinje i priprema za ‘operaciju Italija’.'

Jedina potencijalna briga u hrvatskom taboru ostaje zdravstveno stanje Lorena Fatovića. Tucak je kratko komentirao kako se situacija prati iz dana u dan te izrazio nadu da će sve biti u redu.

Slično razmišlja i Ante Vukičević, koji naglašava da Tursku treba shvatiti ozbiljno:

„Radi se o reprezentaciji koja se podigla u posljednje vrijeme, posebno dolaskom grčkog trenera. Igraju organiziran vaterpolo i tako ćemo im pristupiti. Ipak, jasno je da smo favoriti i vjerujem da ćemo to pokazati u bazenu.“

Hrvatsku nakon večerašnjeg dvoboja čeka ključni ispit, u srijedu od 18 sati Barakude igraju protiv Italije u susretu koji će odlučiti plasman u polufinale. Trenutačno Hrvatska ima šest bodova, tri manje od vodećih Grčke i Italije koje su na vrhu skupine s po devet. Rumunjska je četvrta s tri boda, dok su Turska i Gruzija još uvijek bez bodova.

