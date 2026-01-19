FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
drugi krug /

Barakude ne skidaju nogu s gasa: Večeras novi ispit u Beogradu

Barakude ne skidaju nogu s gasa: Večeras novi ispit u Beogradu
×
Foto: Pedja Milosavljevic/sipa Press/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice pratite od 20:30 putem portala Net.hr

19.1.2026.
15:15
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Europsko prvenstvo u vaterpolu
19.1.2026
20:30
0
Hrvatska
 
:
0
Rumunjska
 

NAJAVA

Spektakl na Europskom prvenstvu u Beogradu nastavlja se večeras od 20:30 sati, kada hrvatska vaterpolska reprezentacija izlazi na bazen protiv Turske u drugoj utakmici drugog kruga natjecanja.

Hrvatska u ovaj susret ulazi s velikim samopouzdanjem nakon uvjerljive pobjede nad Rumunjskom (17:9), kojom je potvrdila status jednog od glavnih favorita prvenstva. Na papiru, Barakude su i ovoga puta izraziti favorit, a povijest međusobnih ogleda dodatno ide u prilog hrvatskoj reprezentaciji, posljednji put kada su se ove dvije selekcije susrele, Hrvatska je slavila s uvjerljivih 23:2.

Turska je do drugog kruga stigla pobjedom nad Slovačkom, dok je na prvenstvu poražena od Italije i Rumunjske. Iako rezultati sugeriraju razliku u kvaliteti, hrvatski stožer ne dopušta opuštanje.

Sve novosti o hrvatskom vaterpolu pratite putem portala Net.hr

Izbornik Ivica Tucak ističe kako momčad mora ostati maksimalno fokusirana, jer je svaki susret na Europskom prvenstvu važan dio šire slike:

'Slijedi Turska, uz dužan respekt, uz Nizozemsku su jedno od ugodnijih iznenađenja, vidi se napredak u njihovoj igri. No, mi smo kvalitetnija reprezentacija i nećemo si dozvoliti nikakav luksuz po pitanju rezultata. Ova utakmica je važna, ali ujedno već počinje i priprema za ‘operaciju Italija’.'

Jedina potencijalna briga u hrvatskom taboru ostaje zdravstveno stanje Lorena Fatovića. Tucak je kratko komentirao kako se situacija prati iz dana u dan te izrazio nadu da će sve biti u redu.

Slično razmišlja i Ante Vukičević, koji naglašava da Tursku treba shvatiti ozbiljno:

„Radi se o reprezentaciji koja se podigla u posljednje vrijeme, posebno dolaskom grčkog trenera. Igraju organiziran vaterpolo i tako ćemo im pristupiti. Ipak, jasno je da smo favoriti i vjerujem da ćemo to pokazati u bazenu.“

Hrvatsku nakon večerašnjeg dvoboja čeka ključni ispit, u srijedu od 18 sati Barakude igraju protiv Italije u susretu koji će odlučiti plasman u polufinale. Trenutačno Hrvatska ima šest bodova, tri manje od vodećih Grčke i Italije koje su na vrhu skupine s po devet. Rumunjska je četvrta s tri boda, dok su Turska i Gruzija još uvijek bez bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kada i kako možete gledati utakmicu Hrvatske i Nizozemske na rukometnom Euru

Europsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026VaterpoloHrvatska Vaterpolo ReprezentacijaIvica TucakTurskaTurska - Hrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
drugi krug /
Barakude ne skidaju nogu s gasa: Večeras novi ispit u Beogradu