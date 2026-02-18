Nevjerojatan kiks Raye: Arsenal ispustio pobjedu u sudačkoj nadoknadi, City jedva dočekao

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, ostali su bez očekivane pobjede kod Wolverhamptona, taj je dvoboj unaprijed odigranog 31. kola završio 2-2.

Wolverhampton je tako zaustavio vodeću momčad na ljestvici. Uz utakmicu više od suparnika Arsenal sada ima pet bodova više od Manchester Cityja i osam više od Aston Ville.

Arsenal je kod uvjerljivo posljednje momčadi na ljestvici poveo već u petoj minuti. Lijepo je asistirao Rice, a iz blizine je glavom Saka poentirao za 1-0. Novi korak prema tri boda Arsenal je napravio u 56. minuti kada je Hincapie povećao na 2-0.

Domaći sastav je efektnim golom Buena u 61. minuti smanjio te je krenuo po potpuni povratak u teškim, kišnim uvjetima ove srijede. Šok se za Arsenal dogodio u 94. minuti. Pogriješio je vratar Raya, pucao je Edozie, a lopta se od Calafiorija i vratnice odbila u mrežu za konačnih 2-2.

