Ukrajinci udarili moćnim Storm Shadowsima na rusku tvornicu: Snimljen trenutak eksplozije

Ukrajinske Oružane snage potvrdile su da su pogodile važan ruski industrijski pogon u ruskoj pograničnoj regiji Brjansk, koristeći britanske krstareće projektile Storm Shadow.

"Kao dio sustavnog napora za smanjenje vojno-gospodarskog potencijala ruskog agresora, jedinice ukrajinskih obrambenih snaga izvele su uspješne napade zračnim raketama Storm Shadow na tvornicu mikroelektronike Kremniy El u Brjansku", navodi se u izvješću Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, koje prenosi Ukrajinska Pravda.

Objavili su i snimku na kojem se vidi nekoliko projektila što su pogodili radionicu u tvornici.

Tvornica je, prema ukrajinskim navodima, važan kotačić u proizvodnji ruskog visokopreciznog oružja. Specijalizirana je za diskretne poluvodičke uređaje i integrirane mikročipove, koji služe kao "mozak" u modernom oružju.

⚡️⚡️Storm Shadow missiles strike the "Kremniy El" factory, - General Staff



✅ Kremniy El is a critically important link in the chain of production of russian "high-precision" weapons. The plant specializes in discrete semiconductor devices and integrated microchips. pic.twitter.com/MtGzWVJNlA — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 10, 2026

Rusija: Šestero mrtvih u napadu

I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad u utorak.

Regionalni ruski guverner Oleksandr Bogomaz potvrdio je da u "terorističkom raketnom napadu" ima mrtvih i ranjenih. Mediji, koji citiraju njegove riječi objavljene na Telegramu, prenose da je šest ljudi poginulo, a 37 ozlijeđeno.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da je napad bio unaprijed smišljen i usmjeren protiv civila te je pozvala UN da procijeni što se dogodilo.

Krstareća raketa Storm Shadow ima domet od preko 250 km, prema proizvođaču. Ispaljuju se iz zrakoplova, tako da veći domet znači da će ukrajinski piloti moći ostati dalje od bojišnice. Nakon lansiranja, Storm Shadow pada na nisku visinu kako bi izbjegao otkrivanje neprijateljskog radara, prije nego što se zakači za svoju metu pomoću infracrvenog tragača.

