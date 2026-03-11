Na ovom je mjestu priroda eksperimentirala s bojama, jezera su ružičasta: 'Nije trik'

Na obalama Meksičkog zaljeva, u zaštićenom rezervatu Las Coloradas, priroda je odlučila malo eksperimentirati s bojama. Rezultat? Jezera koja su - ružičasta.

Zašto su jezera u Las Coloradas ružičasta?

"Boja nije trik, filter ni marketinška fora", pišu Putoholičari. "Ružičasti ton dolazi od sitnih mikroorganizama – algi, planktona i bakterija koje žive u izrazito slanoj vodi. Oni proizvode beta karoten, isti onaj pigment koji mrkvi daje narančastu boju. U kombinaciji s visokom koncentracijom soli i jakim suncem, voda poprima ovu intenzivnu ružičastu nijansu."

Boja je izraženija kada je sunce jače i voda mirnija. Zato predlažu da provjerite vremenske uvjete prije dolaska. Oblačan dan rezultirati će nježnijom nijansnom, dok će sunčani dan biti savršen za Instagram, kažu.

Las Coloradas je važno prirodno stanište

U blizini su često i flamingosi, koji se hrane tim mikroorganizimima, pa zato i oni imaju karakterističnu ružičastu boju.

"Kontrast bijelog pijeska, kristalnih naslaga soli i ružičaste vode stvara prizor koji izgleda gotovo nadrealno. Hodate po zemlji, ali osjećaj je kao da ste na nekom drugom planetu", napisali su.

Možete li se kupati u ružičastim jezerima?

Kratak odgovor - ne.

Las Coloradas je zaštićeni rezervat i kupanje nije dopušteno. Također, ovo je područja i dalje aktivno za proizvodnju soli.

Kada je najbolje vrijeme za posjet?

Najbolji period je sušna sezona, sunčani dani daju najintenzivniju boju, a sredina dana pruža najjači kontrast.

Boja varira, nekad je nježno ružičasta, a nekada gotovo neon, što daje mjestu poseban šarm.

Kako doći do Las Coloradas

Las Coloradas se nalazi na poluotoku Yucatán, oko 3 sata vožnje od Cancúna. Najčešće se dolazi u sklopu jednodnevnih izleta ili kombinirano s posjetom obližnjem rezervatu Río Lagartos. Mi smo došli sami sa rentanim autom.

"Ako ste već na Yucatánu, ovo je jedan od onih “wow” trenutaka koje ne želite preskočiti", napisali su za kraj.

