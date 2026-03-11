Ruben Van Gucht s trudnom partnericom u Rimu: Charlotte pokazala trbušćić, a on ružnu naviku

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39) i njegova partnerica, belgijska spisateljica Charlotte Van Looy, ovih dana uživaju u Rimu. Par je na društvenim mrežama podijelio fotografije i snimke iz talijanske prijestolnice, a Charlotte je pritom pokazala i svoj trudnički trbuh.

Na objavama se vidi kako zajedno obilaze znamenitosti grada i provode vrijeme uz odličnu hranu. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj Ruben pozira ispred Koloseuma s cigaretom u ustima, uz opis: “Prvo i najvažnije”.

Njihove objave dolaze nakon što se Van Gucht nedavno našao u središtu javnosti. Naime, Charlotte je na Instagramu otkrila da očekuje dijete s belgijskim novinarom.

Podsjetimo, vijest o trudnoći stigla je nedugo nakon što je objavljeno da se Ruben razveo od hrvatske proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (42), s kojom ima sina Monda.

Van Gucht se nedavno osvrnuo i na komentare javnosti o svom privatnom životu tijekom gostovanja u emisiji Petera Van de Veirea.

“Ponekad se pitam o pretjeranoj pažnji, sažaljenju i humoru s kojim se gleda na moj tip veze. Kada bi se način na koji se promatra moj život preslikao na neku drugu vrstu odnosa, primjerice istospolni brak, bi li bilo normalno da se takvu vezu dovodi u pitanje kao što se dovodi moju?”, rekao je.

Dodao je kako je odgovoran samo ljudima koji su dio njegova života.

“To je moj život. Kao i svaka veza, ima uspone i padove, ali mogu svima pogledati u oči i to je najvažnije”, zaključio je.

