Nema mira u Petrinji! Novi potres kao podsjetnik na katastrofu: 'Grmjelo i treslo'

Potres magnitude 2,5 pogodio je u srijedu ujutro u 7.33 sata Hrvatsku. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 20 kilometara zapadno od Petrinje i 40 kilometara jugoistočno od Zagreba.

"Na području Gline se osjetio potres. Grmjelo i treslo", stoji u komentarima na EMSC-u-

"Dobro zatreslo", piše drugi.

Hrvatski seizmolozi zabilježili 2,8 stupnjeva

Prema podacima hrvatskih seizmologa, potres je bio magnitude 2,8. Epicentar je bio 16 km sjeverozapadno od Petrinje.

"Magnituda potresa iznosila je 2,8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice", stoji na stranicama.

