Pupovac komentirao najnoviji videouradak Dabre: 'Vrijeme je da to od nekog nauči'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio istup zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji u videozapisu neskriveno veliča čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu.

"Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamoli člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje", komentirao je Pupovac u nedjelju najnoviji 'videouradak' saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, u kojem se u jednom dijelu obraća i njemu.

Pjevanje te pjesme, istaknuo je Pupovac u izjavi za Hinu, i njoj sličnih pjesama u kojima se veliča ustaštvo predstavlja poricanje Ustava Republike Hrvatske i njezinih zakona, koje su dužni poštivati svi njezini građani a članovi najvišeg zakonodavnog tijela posebno.

Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića, a 'samo za Milorada', predstavlja prijezir ne samo prema Ustavu na koji je kao zastupnik prisegao nego i prijezir prema međunarodnim aktima, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a kojima se međunarodni poredak štiti od povreda humanitarnog prava, ratnih zločina i zločina genocida, ustvrdio je Pupovac.

"Možda to Josip Dabro ne zna, ali je vrijeme da i on i svatko drugi sličan njemu to od nekog nauči", zaključio je čelnik SDSS-a.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, Na facebooku je danas objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja” u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", poznatu i pod nazivom "1928.".

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske.

Usto, Dabro dodaje i da su ti stihovi "samo za Milorada", aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

POGLEDAJTE VIDEO: Oglasila se lijeva oporba o Dabrinom incidentu: Šokirao pjevanjem, ali ne sluhom i intonacijom