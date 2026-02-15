Hrebak za RTL Danas: 'Doista nema potrebe sjedati za istim stolom s takvim ljudima'

'SKANDALOZNO' /

Na društvenim mrežama krenula je kružiti snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministara poljoprivrede Josipa Dabra na kojoj izvodi pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", gdje improvizira sporne stihove. Dodao je: "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", aludirajući na kralja Aleksandra Karađorđevića, ubijenog 1934. u Marseilleu. Na kraju je zapjevao i: "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", misleći na Antu Pavelića, pokopanog u Madridu.

Nakon toga je nastao niz objava na Facebooku između Dabra i čelnika Hrvatsko socijalno-liberalne stranke (HSLS) Darija Hrebaka. Hrebak je za RTL Danas komentirao situaciju rekavši sljedeće:

"Staviti u isti kontekst, a kamoli pjesmu hrvatskog velikana Stjepana Radića s poglavnikom Antom Pavelićem, mogu samo totalni nepoznavatelji hrvatske povijesti. Mislimo da je to skandalozno. Ovo je već ne znam koji prijestup gospodina Dabre. Mi ćemo imati sjednicu predsjedništva stranke. Ovaj tjedan ćemo preskočiti koalicijski sastanak jer doista nema potrebe sjediti za isti stolom s ljudima koji očito ne razumiju ni hrvatsku prošlost, a kamoli budućnost. Nadamo se da ćemo se svi zajedno resetirati i da ćemo prestati s tim ustašovanjem jer jednostavno nam to ništa dobro neće donijeti. Ukoliko netko smatra da liberali ne bi trebali biti dio ove vladajuće većine - mi smo uvijek za konstruktivnost, mi smo uvijek za zdravi razum. Ukoliko toga neće biti, nema nikakvih problema, nema nikakve ljutnje. Liberali ne moraju biti dio vladajuće većine."