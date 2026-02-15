Drama na jugu Hrvatske, poplavila Tenturija: 'Strah nas je da će biti još gore'

Tenturija je ponovno poplavila, a riječ je o problemu koji se ponavlja iz godine u godinu, još uvijek bez rješenja.

Plavljenja u Komolcu nastaju uslijed obilnih oborina i visokih plima, što dovodi do izlijevanja rijeke Omble. Voda često prodirе i u kuće te dvorišta mještana, a istovremeno donosi i velike količine mulja.

Dio stanovnika izrazio je zabrinutost zbog predstojećih sati, kada se očekuje najveća plima. O ovom problemu već je ranije upozoravao Dubrovački dnevnik.

Plima se javlja svakog puta kad puše južni vjetar, a rijeka se može izliti vrlo brzo, često se potom i povući, a takvi scenariji znaju se ponavljati više puta dnevno. Nakon plime nerijetko ostaje i materijalna šteta, zbog čega stanovnici Tenturije ističu hitnu potrebu za čišćenjem i uređenjem korita rijeke.

Mještani redovito izvještavaju Grad Dubrovnik, no rješenje nije jednostavno. Radi se o projektu koji zahtijeva opsežnu dokumentaciju – prošle godine izrađen je batimetrijski snimak i idejno rješenje za produbljivanje korita rijeke. Ipak, procedura mještanima malo znači jer čekaju rješenje već godinama.

U međuvremenu, svako novo izlijevanje rijeke uzrokovat će probleme u svakodnevnom životu, pri čemu mještani strahuju da njihovi domovi i dvorišta nisu sigurna područja, iako bi trebala biti, piše Dubrovački dnevnik.

