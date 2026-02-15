Tko će drugi biti kriv nego Tomašević? Ako im ne riješi problem, bogami će gorjeti

YU POPLAVA /

Kaštela je opet poharala morska poplava. Veliki jugo digao je more, more je preplavilo rivu, pa ušlo u kuće i podrume, velika šteta je nastala. I nije prvi put. Riva je nisko postavljena pa nakon svakog nevremena ista nevolja. Međutim iz nekog razloga Kaštelani umjesto da za svoju muku okrive lokalnu vlast koja je već davno trebala podići visinu rive i tako spriječiti veće štete, za svoje nevolje su optužili zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i proglasili ga ovogodišnjim Krnjom. Tomaševiću su ipak dali još jednu šansu pa ga nisu spalili ali ako im dogodine ne riješi rivu, bogami će gorjeti.

Umjesto njega spaljen je Jugo jer kako smo već rekli, jugo je digao more što nam samo govori kakvu sve štetu mogu učiniti Jugosloveni koje Thompson s pravom proziva. Ali kako Jugoslaveni nisu stali samo na Kaštelima razina mora diže se duž cijele obale što sad već ozbiljno utječe na tržište nekretnina.