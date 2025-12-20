FREEMAIL
ZANIMLJIV PROFIL /

TikTok, kile i odijela: Krenuo sa 130 kila žive vage, a sad je već kalirao na 100. Svaka čast!

Hrvatsku može zadesiti afrička kuga, nepalska guba ali HDZ je imun na sve. Da nam se dogodi nuklearna apokalipsa preživio bi jedino HDZ.

Evo sad su čuli da postoje društvene mreže i odmah su počeli raditi na tome. Prije par tjedana njihov šef društvenih mreža u Tuheljskim toplicama kritizirao je stranačku mladež da je potkapacitirana i nedovoljno aktivna ali izgleda da nisu daleko odmakli jer ih je morao ponovo okupiti da im objasni kako se to danas radi.

E sad on valjda ne zna se ta mladež i upisala u HDZ da bi se ukopčali, ali na proračun. Ukopčaj ti nas na proračun, pa ćemo mi onda boostat da se sve praši, pomisliše svi uglas.

Ali bar imaju od koga učiti kako se radi na Tik toku. Šef je tamo dosta aktivan i ima jako zanimljiv profil, izgleda kao web shop za prodaju odijela. Mogao bi ga i monetizirati, kao Varteksov influencer.

Ali zato se iz videa u video može pratiti kako ga je sve manje i manje.. Krenuo je negdje sa 130 kila žive vage a sad je već kalirao na 100, 105 najviše, svaka čast.

 

20.12.2025.
16:43
stanje nacije
Andrej Plenković Tiktok Stanje Nacije
