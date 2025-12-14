Eurosong kao geostrateško poprište: Škare u rukama Židova, a na kraju ćemo ostati sam Izrael i mi

ŠANSE SU NAM VEĆE? /

Politika i pjesma oduvijek su bile kao prst i nokat ali ne samo kod nas u Sjevernoj Koreji. Eurosong je evo postao pravo geostrateško poprište. Ondje se kroje sudbine država i nacija, a ne u Vijeću sigurnosti kako naivni ljudi misle. I kako sad stvari stoje, škare u rukama imaju Židovi.

Na ovogodišnjem Eurosongu prevarom sa glasovima publike Izrael je umalo pobijedio, a za iduću godinu su zakuhali raspad cijelog sustava Eurovizije. S obzirom na to da su Španjolska, Irska, Nizozemska i Slovenija principijelne zemlje, održale su riječ i ove godine nit će ih biti na Eurosongu nit će Eurosong prenositi.

A jeste vidjeli kako Slovenci premda naizgled potpuno obezglavljeni znaju čemu služi glava na ramenu.

Na HRT-u nažalost ne znaju pa su oni rekli da neće bojkotirati natjecanje jer drže se pravila većine. Ako je većina uz genocid i mi smo, zaključile su mudre prisavske glave.

Čovjek bi nakon toga rekao da ne znaju tko im glavu nosi, ali nemojte ih podcjenjivati, znaju oni dobro tko im glavu nosi. Evo je. Taman izašla iz papine ispovjedaonice.

Načelni stav u slučaju načelnice HRT-a znači da je to trenutni stav. Jer recimo kad je zbog agresije na Ukrajinu trebalo s Eurosonga izbaciti Rusiju tada je načelni stav bio da se kultura treba zloupotrebljavati u takvim okolnostima.

Ali možda je taj naš načelan stav naš put do pobjede. Jer što manje zemalja sudjeluje na Eurosongu, šanse Hrvatske na Eurosongu su veće.

Evo sad već u konkurenciji nemamo ni Španjolsku ni Irsku, ni Nizozemsku, ni Sloveniju, ni Rusiju i ako se to tako nastavi za par godina na Eurosongu ćemo ostati jedino mi i Izrael. I najveći sponzor Eurosonga - kozmetička tvrtka Moroccan Oil, sa sjedištem, gdje? - u Izraelu.

To donekle objašnjava i činjenicu da su najveći zagovornici Izraela na Eurosongu bili Nijemci i Austrijanci. Naime poznato je kako oni, khm khm, nisu baš veliki ljubitelji Židova ali protiv židovskih para nemaju ništa.

Da, da ne radi se o natjecanju država nego o natjecanju televizija. Zato su ruski umjetnici i izbačeni s Eurosonga jer je ruska televizija reportažnim kolima napala Ukrajinu.