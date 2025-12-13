Medved kod Pape molio za Daliju, Frka Petešić za državni stan, a Obuljen se ispovjedila zbog grijeha na Geodetskom

PREMIJER S NAJUŽOM OBITELJI /

Cijeli katolički svijet napeto je pratio posjet premijera Plenkovića Svetom Ocu Lavu 14. Naime zadnji puta kad je naš premijer bio u posjetu Papi, znamo kako je to završilo. Ovaj puta papa je preživio premijerov posjet. Zato su sad i izabrali papu Lava - da ga ne može svaki jazavac dotući.

Premijer je u posjet Svetom ocu poveo samo najužu obitelj - ženu, djecu, Ninu Koržinek Obuljen, Tomu Medveda, Ivana Šipića i Zvonimira Frku Petešića.

Gđa Koržinek Obuljen je iskoristila priliku i ispovjedila se zbog grijeha na Geodetskom fakultetu i u svom ministarstvu, Medved je s Papom molio za Daliju Orešković, Šipić za Domovinski pokret, a Frka Petešić je Papu molio za neki napušteni državni stan u Vatikanu.

Kad ih je vidio i čuo, papa je molio za Hrvatsku.

Nakon Vatikana premijer je otišao u božićni shopping u Pariz i Berlin kako bi djeci nešto stavio pod bor. Doduše ni igračke danas nisu jeftine, ali dječji osmijeh nema cijenu pa je premijer odriješio kesu.