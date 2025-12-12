Pune 22 godine rada, 24 prevoditelja, bez aorista i zastarjelih riječi: Saznali smo sve o novom prijevodu Biblije

RAZUMLJIVA SVIMA /

Prvi prijevod Biblije na hrvatski jezik nakon gotovo 60 godina donosi nešto sasvim drukčije. Nova Biblija nema zastarjelih riječi i glagolskih vremena. Standardnim hrvatskim rječnikom razumljivo donosi riječ Božju s ciljem da se približi novim generacijama i suvremenom čitatelju. Novi prijevod poseban je po tome što je prvi put napisan prijevod na hrvatski iz izvornika Biblije - umjesto iz prijevoda drugih jezika kao dosad. Predgovore su napisali zagrebački monsinjor Dražen Kutleša i vrhbosanski monsinjor Tomo Vukšić, a na tekstu su radila čak 24 prevoditelja više od dva desetljeća.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Borisom Beckom, redaktorom novog prijevoda Biblije te ga odmah na početku pitala zašto je cijeli proces trajao toliko dugo, čak 22 godine?

" Pa zato što to nikada nismo radili, kad budemo drugi put radili bilo bi brže". rekao je kroz smijeh Boris Beck te nastavio:

"Nedavno nam su bili u posjeti iz japanskog biblijskog društva i kazali su da je i njima trebalo 20 godina. Pa ako je njima toliko trebalo, nismo ni mi toliko strašni"

A što je novo u novom prijevodu Biblije?

"Novo je da je prvi put u Hrvata Biblija prevedena s izvornika. Znači, ne s jezika posrednika - njemačkoga, latinskoga... Preveden na suvremeni jezik, u novom ruhu, jedan drugačiji doživljaj" istaknuo je Beck

Mnogi misle da će sada Biblija možda izgubiti na nekoj svetosti, svom uzvišenom tonu jer sad nema više aorista, starim glagolskih vremena. Beck se ne slaže s tim.

"Svetost Biblija ne proizlazi iz aorista već iz samog sadržaja, a u izvorniku Biblija niti nema jednog aorista. Hebrejski nema aorist. A svatko treba čitati onu Bibliju koja joj je najbolje razumljiva" naglasio je Beck i objasnio što je nedostajalo prijašnjim prijevodima koje smo imali u hrvatskom.

"Svi prijevodi su uvijek imali sve knjige, ali možda nisu imali sve dijelove knjiga. Dakle, ona je sada prevedena iz kritičkih izdanja koja su standard u cijelom svijetu. Tako da će se ljudi iznenaditi, gledat će neku knjigu i možda reći: Otkud sad to ovdje? To je i prije tu trebalo biti, ali eto nije bilo, ali sad jest. Ako uzmete Evanđelja ili Postanak nećete vidjeti neku razliku. Kod psalama ćete vidjeti razliku jer su prvi put Psalmi prevedeni iz izvornika i vidjet ćete da je u ovim našim postojeći prijevodima da bi oni bili pjevniji i muzikalniji ispušteno dosta teksta. A i neke knjige koje su dosta važne za našu kulturu - recimo 'Judita'. Vidjet ćete da sada nekako ljepše zvuči.", zaključio je redaktor Beck.