FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NISU ISTI' /

Anušić za RTL Danas usporedio hrvatske i srpske Rafalee: 'Ne mogu nas ugroziti...' Otkrio veliku novost od 1. siječnja

"Neka ode u Pariz i kaže to Francuzima", poruka je predsjednika Vlade - predsjedniku Republike. Jer, Zoran Milanović je prozvao Francusku, koja je Rafale, osim Hrvatskoj, prodala i Srbiji.

Ministar obrane, Ivan Anušić, objasnio je za RTL Danas da postoji znatna razlika između Rafalea koje je kupila Hrvatska i onih koje je kupila Srbija. Razlika je upravo zbog toga što Srbije nije dio NATO saveza.

"Oprema i sustavi, koje koriste Rafalei, a koje Hrvatska ima i koje će koristiti Srbija koristiti za 4/5 godina, ne mogu biti isti", rekao je Anušić. 

Potpisanim ugovorima prilikom posjeta Francuskoj, Rafali se dodatno nadograđuju.

"To su sposobnosti tog zrakoplova koji će biti puno kvalitetniji, bolji i veći. O čemu se konkretno radi, naravno, to ne možemo govoriti, niti to trebamo komunicirati javno", rekao je Anušić i potvrdio da nas Srbija ovom kupnjom ne može ugroziti. 

Dodao je i da će puno kvalitetniji i bolji Rafalei biti u našim rukama. 

"Mi smo već sada ovladali sposobnostima, na istim tim avionima imamo spremne posade i od 1.1. preuzimamo Air policing hrvatskog zračnog prostora", rekao je Anušić.

Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.12.2025.
19:45
Dajana Šošić
Ivan AnušićRafaleiSrbijaRafale
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx