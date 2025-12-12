Anušić za RTL Danas usporedio hrvatske i srpske Rafalee: 'Ne mogu nas ugroziti...' Otkrio veliku novost od 1. siječnja

'NISU ISTI' /

"Neka ode u Pariz i kaže to Francuzima", poruka je predsjednika Vlade - predsjedniku Republike. Jer, Zoran Milanović je prozvao Francusku, koja je Rafale, osim Hrvatskoj, prodala i Srbiji.

Ministar obrane, Ivan Anušić, objasnio je za RTL Danas da postoji znatna razlika između Rafalea koje je kupila Hrvatska i onih koje je kupila Srbija. Razlika je upravo zbog toga što Srbije nije dio NATO saveza.

"Oprema i sustavi, koje koriste Rafalei, a koje Hrvatska ima i koje će koristiti Srbija koristiti za 4/5 godina, ne mogu biti isti", rekao je Anušić.

Potpisanim ugovorima prilikom posjeta Francuskoj, Rafali se dodatno nadograđuju.

"To su sposobnosti tog zrakoplova koji će biti puno kvalitetniji, bolji i veći. O čemu se konkretno radi, naravno, to ne možemo govoriti, niti to trebamo komunicirati javno", rekao je Anušić i potvrdio da nas Srbija ovom kupnjom ne može ugroziti.

Dodao je i da će puno kvalitetniji i bolji Rafalei biti u našim rukama.

"Mi smo već sada ovladali sposobnostima, na istim tim avionima imamo spremne posade i od 1.1. preuzimamo Air policing hrvatskog zračnog prostora", rekao je Anušić.

Više pogledajte u prilogu.