Hrvatima curi vrijeme, ostalo je još 19 dana: Provjerite džepove - u pitanju su milijarde

Kako je sve manje vremena za zamjenu kovanica kuna red ispred Hrvatske narodne banke (HNB) sve je duži!

S novom godinom one postaju bezvrijedne, a zbog navale, u HBN-u uvode duže radno vrijeme i dodatne šaltere.

Na lokaciji HNB-a u Jurišićevoj s kunama u rukama stoji u prosjeku 230 ljudi na dan. Vremena za zamjenu kovanica kuna u eure sve je manje pa je sve više oproštaja s njima.

Produljeno radno vrijeme

"Evo tu su, ali sve su složene po vrećicama, po vrijednosti. Čak sam i lipe donio po jednu i dvije i da se njih riješim. Oko 1.500 kuna, ostavio sam one što su bile željezne unikatne, a ovo drugo neka ide u Božje ruke", govori nam Juraj iz Zagreba.

Posljednjih desetak dana prošlog mjeseca ovdje je bilo u prosjeku 184 ljudi na dan, a od početka ovog mjeseca 233. "Pripremajući se za to već polovicom 11. mjeseca produljili smo radno vrijeme, sada naša blagajna radi od 8.30 ujutro do 17 sati. Od 1. prosinca smo uveli i treći šalte na kojem se mogu zamijeniti kovanice, novčanice kune za euro", objašnjava nam Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a.

Po džepovima četiri milijarde

Kovanice kune se mogu zamijeniti do kraja godine, šalteri će 31. raditi do 12 sati. Još nije zamijenjeno 74 milijuna komada novčanica i dvije milijarde kovanica. Odnosno, po džepovima je tri milijarde kuna u novčanicama i milijarda u kovanicama.

Papirnate novčanice moći će se zamijeniti trajno, no u HNB-u ne očekuju potpun povrat ni njih ni kovanica. "Mi smo turistička zemlja, po cijelom svijetu su naše kovanice kune, neki su ih ostavili sentimentalno, takva je praksa bila i u ostalim europskim zemljama koje su uvele euro prije nas", govori Mavriček.

Želite li ih se riješiti to možete i poštom. Požurite, jer za 19 dana ovo zlato i srebro postaje bezvrijedno.