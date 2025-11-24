Hrvat prodaje novčanicu od deset kuna: Ljudi nude kuću, apartmane i paprene iznose za nju

Prodaja preko interneta danas je postala svakodnevica - na oglasnicima i društvenim mrežama može se naći doslovno sve: od bizarnih i smiješnih oglasa pa sve do onih vrlo ozbiljnih i korisnih.

Nije rijetkost da se na oglasnicima pojavljuju i rijetke novčanice ili kovanice starih valuta koje među kolekcionarima vrijede gotovo kao suho zlato.

Takvi primjerci često postižu iznenađujuće visoke cijene, a potražnja za njima ne jenjava, pogotovo među strastvenim numizmatičarima koji godinama skupljaju sve što ima povijesnu ili emocionalnu vrijednost.

Jedan takav oglas ovih je dana privukao posebnu pažnju na Facebook stranici Numizmatika i u kratkom vremenu postao pravi hit. Korisnik je ondje objavio fotografiju novčanice od deset kuna i uz nju napisao neuobičajenu ponudu.

"Prodajem za 100 eura", stoji u oglasu.

Foto: Facebook

'Dajem kuću na moru za nju'

U komentarima se razvila prava mala predstava. Korisnici su se natjecali tko će ostaviti duhovitiji odgovor, pa su se tako nizali komentari u kojima su neki “nudili” i više od traženih 100 eura – samo da bi, kako kažu, spasili posljednje primjerke stare valute.

Drugi su, pak, priznali da su im kune i dalje nikad prežaljena valuta te da još uvijek čuvaju pokoju novčanicu u ladici, za uspomenu.

"Dajem kuću na moru i apartman u Zagrebu. Baš bi tu novčanicu htio imati", "Ja je nikada necu prodati, uspomena je to na neke bolje dane", "Pa čovječe tražim to već 100 godina. Mogu li dati 1000 eura molim vas, ozbiljan sam kupac", "Čuvaj to trebati će", "Može popust za Crni petak", "Nekad si za to mogao kupiti ko danas za 100 eura", "Vrijedi i više", samo su neki od komentara.