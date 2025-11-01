Ako imate ove stare mobitele, posjedujete pravo blago: Neki dosežu cijenu poštenog auta

Prije nego što sljedeći put odlučite baciti stari mobilni telefon koji godinama skuplja prašinu u ladici, zastanite na trenutak. U svijetu u kojem tehnologija zastarijeva brže no ikad, upravo ti retro uređaji mogu postati prava riznica novca.

Potražnja za legendarnim modelima iz devedesetih i ranih 2000-ih raste iz godine u godinu, a kolekcionari su spremni platiti vrtoglave iznose za komadić digitalne povijesti.

Iako moderni pametni telefoni imaju neusporedivo više funkcija, stariji modeli danas vrijede zbog svoje rijetkosti i simbolike početaka digitalne ere. Kolekcionari ih ne kupuju zbog praktične upotrebe, već zbog priče, dizajna i nostalgije koju nose. U svijetu digitalne povijesti, sve što je nekada bilo zastarjelo, sada postaje "vintage".

Fenomen nostalgije i rastuće tržište

Mnogi se pitaju zašto bi netko platio stotine ili čak tisuće eura za uređaj koji više ne može ni pristupiti modernim mrežama. Ben Wood, osnivač britanskog Muzeja mobilnih telefona, objašnjava ovaj fenomen.

"Ljudi rijetko kupuju stare telefone da bi ih koristili - mnogi ionako više ne rade jer su prve, druge i treće generacije mobilnih mreža ugašene. Uglavnom je u pitanju kombinacija nostalgije i očekivanja da će vrijednost telefona rasti kako postaju rjeđi", ističe Wood.

Savjetuje svima koji kod kuće čuvaju stari telefon da provjere njegovu vrijednost na internetskim platformama. "Postoji živo tržište za vintage mobilne telefone. Možete brzo dobiti okvirnu cijenu za gotovo svaki model. Cijene su u posljednjih nekoliko godina značajno rasle jer su kolekcionari sve zainteresiraniji za staru tehnologiju."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Psiholog otkrio: I učenici sami znaju da mobitel na njih utječe negativno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Apsolutni kralj kolekcionara: Prvi iPhone

Na vrhu liste najtraženijih uređaja nalazi se Apple iPhone prve generacije iz 2007. godine. Ovaj uređaj, koji je pokrenuo revoluciju pametnih telefona, postao je sveti gral za kolekcionare.

Jedan primjerak, u originalnom, tvornički zatvorenom pakiranju, na aukciji je postigao nevjerojatnu cijenu od gotovo 175.000 eura. Čak i otvoreni, ali savršeno očuvani modeli mogu se prodati za više od 11.000 eura.

Foto: Shutterstock

Pioniri mobilne ere: Motorola i Nokia

Prije ere pametnih telefona, svijetom su vladali drugi divovi. Motorola DynaTAC 8000X, prvi komercijalni prijenosni telefon iz 1983. godine, iznimno je tražen. Zbog svoje rijetkosti i statusa ikone, primjerci u dobrom stanju prodaju se i za gotovo 2.000 eura.

S druge strane, preklopni Motorola Razr V3, koji je svojevremeno bio statusni simbol, danas ima cijenu koja varira od 25 do 400 eura, ovisno o stanju.

Stariji modeli marke Nokia također su na cijeni. Modeli poput avangardne Nokije 7280, poznate kao "telefon ruž za usne", ili legendarne Nokije 8110, proslavljene u filmu "The Matrix", mogu se prodati za 200 do 300 eura.

Čak i sveprisutna Nokia 3310, iako ne dostiže astronomske iznose, ima svoju vrijednost i obično se prodaje za 20 do 60 eura.

Foto: Shutterstock

Simbol poslovnog svijeta: BlackBerry

Iako se više ne proizvodi, BlackBerry je ostao simbol jedne poslovne ere. Klasični modeli poput Bold 9900 danas vrijede od 30 do 70 eura. Međutim, premium model Porsche Design P'9981 prava je zvijezda među kolekcionarima i može doseći cijenu od 500 do čak 1.700 eura.

Foto: Shutterstock

Što određuje vrijednost?

Osim samog modela, ključni faktori koji utječu na cijenu su stanje i originalno pakiranje. Uređaj u savršenom stanju, bez ogrebotina i s ispravnom baterijom, vrijedit će znatno više od oštećenog.

Ipak, najveću razliku čini originalna kutija s punjačem i uputama. Ako je kutija još uvijek tvornički zatvorena, vrijednost uređaja može porasti i nekoliko desetaka puta.