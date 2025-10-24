Memorirao je suprugu u mobitelu kao 'debeljuca' i zbog toga gadno stradao na sudu!

Neimenovani muškarac iz turskog grada Usaka koji je u mobitelu suprugu imao upisanu kao "debeljuca", proglašen je krivim za teško emocionalno nasilje te mu je naloženo da zavuče ruku u novčanik u ime materijalne i moralne kompenzacije.

Drugim riječima, vrhovni žalbeni sud ženi je dodijelio pravo na imovinsku i neimovinsku odštetu te je, kako su to prenijeli mediji, upravo spomenuti dokaz itekako oblikovao konačnu odluku.

U parnici po tužbi i protutužbi vođenoj na 3. obiteljskom sudu u Uşaku, sud je pregledao izjave stranaka, snimke tekstualnih poruka i druge dokaze, pa muškarca proglasio krivim na temelju toga što je frazu interpretirao kao emocionalno zlostavljanje.

Ona prva zatražila razvod

Zahtjev za razvodom je podnijela supruga uz navod da je brak bio uzdrman do temelja, dok je muškarac na to odgovorio protutužbom u kojoj je ustvrdio da ga je supruga varala.

Međutim, sud je presudio da predočeni dokazi nisu potkrijepili optužbu za preljub, a tijekom suđenja je utvrđeno i to da je ženi slao uvredljive poruke poput: "Nestani, ne želim ti vidjeti lice" i "Neka te vrag gleda".

Sud je njegovo ponašanje proglasio ponižavajućim, degradirajućim i emocionalno zlostavljajućim te je u presudi naglasio da su muškarčeve uvrede, financijski pritisak i pogrdne primjedbe protiv žene bile dovoljne za ugrožavanje bračnog odnosa.

Priči treba svakako dodati da čedna u svojim objavama na društvenim mrežama nije bila ni gospođa, ali je sud utvrdio da su njezine izjave bile "manje kažnjive".

"Iako je i kod supruge ustanovljeno 'remetilačko ponašanje' u objavama na društvenim mrežama, utvrđeno je da je žena manje kriva, odnosno da je muškarac odgovoran za događaje koji su doveli do razvoda.

Stoga je sud odbacio muškarčevu protutužbu i presudio da je prekid bračne zajednice temeljen prema članku 166. turskoga građanskog zakonika, naveo je u članku portal Sabah.

Vrhovni sud također je donio odluku da je aktualna alimentacija nedostatna te je naložio ponovnu procjenu koliko muškarac mora uplaćivati u ime uzdržavanja njihova djeteta.