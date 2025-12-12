FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIREKT U BELGIJI /

Upoznajte ženu koja je inspirirala lik Štrumpfete: 'Moja je mama osmislila plavu boju'

Nekoć davno postojala je šumica u kojoj su u svom tajnom naselju živjela malena stvorenja. A zvali su se Štrumpfovi- ove rečenice sa špice, sjećamo se svi koji smo odrasli gledajući crtić o pustolovinama malih plavih bića koje ugnjetava zločesti Gargamel. A možda niste znali da su Štrumpfovi nastali prije 67 godina u Belgiji. Razgovarali smo sa ženom koja je bila inspiracija za Štrumpfetu!

Cijelu priču pogledajte u prilogu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.12.2025.
8:37
Irena Pirjać
štrumfoviBelgija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx