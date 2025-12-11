Za što mole hrvatski muževi protiv kojih je ustalo 70.000 ljudi? 'Njima nije stalo do morala'

Već tri godine su na gradskim trgovima, kleče i mole Vitezovi bezgrešnog srca Marijina. Tu su za muškarce da postanu duhovni autoriteti u obitelji. Tu su za prestanak pobačaja, tu su za čednost u odijevanju. Sve ovo jasno piše na njihovoj stranici Muževni budite. I nije to prostor za žene, barem ne u njihovu krugu. One moraju znati gdje im je mjesto - mole izvan ograđenog prostora za muškarce. Molitva je javna, ali izjave za svjetovne medije ne daju.

Nasuprot njih već tri godine gradske trgove zauzima i Arijana Lekić - Fridrih. Zbog toga je više puta bila meta, fizički je napadnuta, a njezin performans Tihu misu pokušali su i spriječiti...

Ona, kao i ostatak protuprosvjednika u Zagrebu i drugim gradovima, vjeruje da se pod krinkom molitve krunice promiču poruke koje ženama uskraćuju ravnopravnost i narušavaju njihova ustavom zajamčena prava.

"Oni su vrlo transparentni. Tu nema potrebe za nekim dubokim razotkrivanjem i istraživanjem. Oni mole za to da muškarac bude autoritet u obitelji. Moje prvo pitanje je bilo na koji način se to uspostavlja i što ako žena to ne želi?", pita se multimedijalna umjetnica i aktivistkinja Lekić-Fridrih.

'Nije im stalo do morala'

S moliteljima je klečao i Vice Batarelo. U povojima pokreta na Facebooku je poručio da su već duhovno zauzeli središnji prostor Hrvatske, odnosno trg bana Jelačića, te da će duhovno osvojiti cijelu Hrvatsku. Njegov Vigilare povezan je sa Zakladom za pravnu kulturu Ordo Iuris, koja djeluje u Hrvatskoj, ali je iz Poljske. Ultrakonzervativna i utjecajna organizacija dio je šireg antirodnog pokreta kojim je cilj ograničiti prava žena i LGBTIQ zajednice.

"Ovim ljudima nije stalo do morala. To su ljudi koji traže povrat u nekakvo društvo kojeg više nema gdje su žene domaćice, gdje žene nemaju prava glasa, gdje žene ne rade. Hrvatska u ovom trenutku je... To je neki primitivni stadij zato što ovdje nema još političke artikulacije ovih ideja", smatra poljska stručnjakinja za političku komunikaciju Paulina Janusz.

Od skromnijih početaka, u tri godine proširili su se na 29 gradova u Hrvatskoj. I iako je s njima rastao i otpor, do masovnije reakcije došlo je tek nakon ove subote. Na zagrebačkom glavnom trgu jedan od njih nakon molitve je gazio po ružama postavljenima u spomen na žrtve femicida u Hrvatskoj.

To je bio i povod da aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrene peticiju za micanje klečavaca, koja je do večeras skupila 70 i pol tisuća potpisa. Jutros su je predale Vladi, Ustavnom sudu i saborskom Odboru za ravnopravnost spolova. Tom prilikom je čitala Isusove riječi iz evanđelja po Mateju.

"Kad moliš uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome ocu koji je u skrovitosti", poručuje Sarnavka.

Peticiju protiv molitelja potpisalo 70.000 ljudi

U obrazloženju peticije piše kako ove godine "imamo i 18. žrtvu femicida, dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene pudu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva policija, dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe." Zbog svega su vitezovi - tvrde - podigli kaznenu prijavu protiv Sanje Sarnavke. A peticija je jako naljutila predsjednika Domovinskog pokreta, koji je danas u homofobnoj izjavi želi gay pride protjerati u šumu.

"Ako tako gospoda inicijatori razmišljaju, idemo onda i Gay Pride i sve što diže i promiče woke ideologiju, idemo ih maknuti negdje po šumama i gorama na periferiju da nam ne iritiraju većinu hrvatskog naroda i hrvatskih građana", kaže predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Lekić-Fridrih mu je odgovorila: "Moram reći da se gospodin Penava i ja u jednom slažemo - a to je čini se da smo oboje protiv zabrana. Razlog zašto ćemo mi tražiti zabranu je razlog što smo našli uporište u Zakonu i ustavu".

Oko molitelja se ovih godina Crkva zapravo nije službeno oglasila. Postoje tek pojedini glasovi koji to kritiziraju. Jedan od njih je i riječki nadbiskup Mate Uzinić koji je ljetos s oltara poručio da se takvim nastojanjima ugrožavaju prava žena i sekularnost društva!

"Njihovi zahtjevi su itekako politički, a crkva je alat u njihovim rukama. I religija je alat u njihovim rukama. Kao što je religija alat u rukama desnih stranaka u Poljskoj", naglasila je Poljakinja i stručnjakinja za političku komunikaciju Janusz.

Alat koji se instrumentalizira i zloupotrebljava već tri godine, a s čim se u koštac ne želi uhvatiti ni sakralni ni sekularni vrh, pa to prepuštaju prosvjednicima i aktivistima, koji su ovog tjedna dobili podršku 70 tisuća ljudi.

