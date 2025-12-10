Poznato koliko je potpisa prikupljeno protiv molitelja na Trgu: 'U Hrvatskoj ni psi ne umiru kao žene'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava aktivistkinja Sanja Sarnavka predat će potpise peticije za micanje klečavaca s trgova. Do sada je prikupljeno više od 63.000 potpisa, a njih 61.600 bit će predano Vladi, Saboru i Ustavnom sudu.

"Danas kad budemo na trgu postavljali ruže, koje je jedan tzv. kršćanin i vjernik pregazio višekratno, pročitat ću tekst iz evanđelja po Mateju da podsjetim i vjernike i nevjernike što je Isus poručio vjernicima", rekla je Sarnavka.

Podsjetila je i na slučaj femicida u Rijeci gdje je muškarac (24) ubio svoju djevojku (23).

"Tako u Hrvatskoj psi ne umiru, na stubištu je izdahnula, na pragu svog odraslog života. 30 uboda nožem".

Peticija, pod nazivom 'Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.', povlači izravnu vezu između molitvi za podložnost žena i tragičnog broja femicida ove godine.