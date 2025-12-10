Gas maske usred Zagreba, ljudi stigli pred Ministarstvo: 'Zločin nad gradom'

Zelena akcija i Inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" u srijedu su ispred zgrade Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije održale prosvjednu akciju povodom neadekvatne obrade otpada s takozvanog Crnog brda.

Riječ je o otpadu koji se obrađuje u tvrtki Kemokop u Sisku, zbog čega su se građani na noge dignuli i u rujnu. Tisuću njih tada je na mirnom prosvjedu zatražilo da se prekine dovoz troske.

Inicijativa je tom prilikom upozorila da će se usitnjavanjem 150.000 tona troske s Crnog Brda proizvesti 4.000 tona kancerogene prašine i isto toliko tona mulja u neposrednoj blizini centra grada.

Problem crnog brda

U srijedu su pred novinarima govorili Enes Ćerimagić, pravnik i potpredsjednik Zelene akcije te Snježana Sužnjević Vago iz Inicijative. "Organizirali smo prosvjednu akciju i presicu kako bismo ukazali na dugogodišnji problem s odlaganjem troske prvo u Biljanima Donjim, a potom u Sisku", istaknuo je Ćerimagić.

"U javnosti je postao poznat kao problem takozvanog Crnog brda. Taj problem pokazuje kronologiju nemara i maćehinskog odnosa države prije svega od početka u Biljanima Donjim od 2010. godine, a sada i u Sisku", dodao je Ćerimagić.

"Proljetos nas je to iznenadilo, nakon što smo ratovali protiv megaklaonice pilića koja bi se trebala graditi u Sisku. Dolazi troska, u gradu se svašta priča o tome, da je to možda bio mamac i odvlačenje pozornosti od megafarmi i megaklaonica. Mogu samo reći da sve što u Sisku odvija po pitanju prerade troske je puko prosijavanje na otvorenom, uslijed čega imate prašenje, troska je izložena atmosferilijama i padalinama, a usput se namače. Nitko ne govori što je s otpadnim vodama i otapanjem policikličnih aromatskih ugljikovodika iz troske", upozorila je Sužnjević Vago.

"Troska je zločin nad gradom!", "U Biljanima otrov, u Sisku rudno blago?", "Političari, nemate mandat da nas trujete", stajalo je na porukama koje su istaknuli okupljeni, a neki od njih nosili su i gas maske.

