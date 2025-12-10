Opara se prisjetio kako je završio u bolnici: 'Jesu li sukobi s mafijom pogodovali bolesti?'

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u objavi na Facebooku prisjetio se razdoblja kada je prije osam godina započeo natječaj za uređenje Žnjana. Povezao je stres i iscrpljenost s teškom dijagnozom koju je dobio nedugo nakon toga. Bivši gradonačelnik zapitao se jesu li bolesti pridonijeli i sukobi s "mafijom".

"Na današnji dan pred 8 godina. Tada san bio u punoj forci jer smo pomeli nered na Žnjanu i započeli proces natječaja za projekt", započeo je Opara u objavi.

Iscrpljenost je tada pripisao intenzivnom radu, stresu i financijski blokiranom gradu bez proračuna. "Sve je to bilo istina ali, za mjesec i po dana sam završio u bolnici s prilično ozbiljnom dijagnozom. Kada menadžeri govore o burnoutu, znam što to znači. I gore", napisao je.

'Bitno je da sam se izvukao'

"Jesu li moji sukobi s mafijom i njihove prijetnje, jer smo ih pomeli odatle, pogodovale mojoj bolesti, nikada ne ću znati", dodao je.

Smatra da je najvažnije da se uspio oporaviti i naravno da je projekt Žnjana dovršen. "Bitno je jedino da sam se izvukao uz Božju pomoć, a i da je Žnjan dovršen unatoč svim pegulama, dišpetima, podvalama i teškoćama", naglasio je.

"Večeras mi je prijatelj Ivica Poljičak pristigao iz Zagreba na zajedničku dužnost i kazao mi je da je došao u Split prije zalaza sunca kako bi vidio Žnjan u sumrak. Požurio mi je podijeliti svoje oduševljenje viđenim i pohvalio odrađeni posao. Hvala Ivice. Ima bit da je vridilo", zaključio je Opara u objavi.

Podsjetimo, Opara je početkom 2018. godine objavio da boluje od melanoma, zloćudnog tumora koji se proširio na mozak.

