GAŠENJE U TIJEKU /

Gori Dom za starije u Karlovcu: Požar iz dimnjaka brzo se proširio

Gori Dom za starije u Karlovcu: Požar iz dimnjaka brzo se proširio
Foto: Ka Portal

Kako je točno došlo do požara trebali bi doznati nakon što vatrogasci odrade intervenciju

10.12.2025.
11:09
Tajana Gvardiol
Ka Portal
U srijedu ujutro došlo je do požara u kući u kojoj se nalazi Dom za starije "Zlatna jesen" u Karlovcu, pod Švarčom. Na mjesto su odmah upučena četiri vozila Javne vatrogasne postrojbe. U tijeku je gašenje, piše KAportal

Foto: Ka Portal
Foto: Ka Portal

Više vatrogasaca nalazi se na krovu kuće pa se očekuje da će požar ubrzo biti i stavljen pod kontrolu.

Foto: Ka Portal
Foto: Ka Portal

KA portal doznaje da se zapalio dimnjak, no vatra se brzo proširila i na dio krovišta.

Nitko nije ozlijeđen

Kako je točno došlo do požara trebali bi doznati nakon što vatrogasci odrade intervenciju. Nitko od korisnika nije ozlijeđen, ali su sigurno preplašeni događajem. 

Foto: Ka Portal

Nedugo prije ovog požara, vatrogasci su intervenirali na požaru kućice u karlovačkom Novom centru.

Gori Dom za starije u Karlovcu: Požar iz dimnjaka brzo se proširio