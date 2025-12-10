Gori Dom za starije u Karlovcu: Požar iz dimnjaka brzo se proširio

U srijedu ujutro došlo je do požara u kući u kojoj se nalazi Dom za starije "Zlatna jesen" u Karlovcu, pod Švarčom. Na mjesto su odmah upučena četiri vozila Javne vatrogasne postrojbe. U tijeku je gašenje, piše KAportal.

Foto: Ka Portal

Foto: Ka Portal

Više vatrogasaca nalazi se na krovu kuće pa se očekuje da će požar ubrzo biti i stavljen pod kontrolu.

Foto: Ka Portal

Foto: Ka Portal

KA portal doznaje da se zapalio dimnjak, no vatra se brzo proširila i na dio krovišta.

Nitko nije ozlijeđen

Kako je točno došlo do požara trebali bi doznati nakon što vatrogasci odrade intervenciju. Nitko od korisnika nije ozlijeđen, ali su sigurno preplašeni događajem.

Foto: Ka Portal

Nedugo prije ovog požara, vatrogasci su intervenirali na požaru kućice u karlovačkom Novom centru.

