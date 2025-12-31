Velika zvijezda Rijeke vraća se na Kvarner? Nedavno je ostao bez kluba

Nekadašnji veliki talent Dinama i krilo koje je bilo predodređeno za hrvatsku reprezentaciju, Robert Murić, uskoro bi mogao postati novi igrač hrvatskog drugoligaša Opatije, doznaje Novi list.

Murić, koji je prvi dio sezone odradio u Muri, nije zadovoljio u Sloveniji, te bi igrač koji je najdublji trag ostavio u Rijeci uskoro mogao opet put Kvarnera, samo ovoga puta ne u Rijeku, već u Opatiju. Opatija je ove sezone u velikoj krizi. Nakon što se prošle sezone do zadnjeg kola s Vukovarom borila za ulazak u prvi rang natjecanja – HNL, ove je sezone Opatija na zadnjem, 12. mjestu na tablici s jednakim brojem bodova, ali lošijom gol-razlikom od Croatije iz Zmijavaca. U klubu se nadaju da bi Murić mogao Opatiju vratiti na pravi put i biti pojačanje predsjedniku/treneru Zoranu Bogolinu.

Inače, valja napomenuti kako je Opatija nedavno potpisala ugovor o suradnji s Rijekom, pa možda “crno-bijeli” i iz tog kluba dobiju kojeg igrača u borbi za ostanak.

