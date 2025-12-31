FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HNL /

Velika zvijezda Rijeke vraća se na Kvarner? Nedavno je ostao bez kluba

Velika zvijezda Rijeke vraća se na Kvarner? Nedavno je ostao bez kluba
×
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Najpoznatiji dio Murićeve dosadašnje karijere bila je svađa s osuđenim kriminalcem i bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem

31.12.2025.
17:03
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nekadašnji veliki talent Dinama i krilo koje je bilo predodređeno za hrvatsku reprezentaciju, Robert Murić, uskoro bi mogao postati novi igrač hrvatskog drugoligaša Opatije, doznaje Novi list.

Murić, koji je prvi dio sezone odradio u Muri, nije zadovoljio u Sloveniji, te bi igrač koji je najdublji trag ostavio u Rijeci uskoro mogao opet put Kvarnera, samo ovoga puta ne u Rijeku, već u Opatiju. Opatija je ove sezone u velikoj krizi. Nakon što se prošle sezone do zadnjeg kola s Vukovarom borila za ulazak u prvi rang natjecanja – HNL, ove je sezone Opatija na zadnjem, 12. mjestu na tablici s jednakim brojem bodova, ali lošijom gol-razlikom od Croatije iz Zmijavaca. U klubu se nadaju da bi Murić mogao Opatiju vratiti na pravi put i biti pojačanje predsjedniku/treneru Zoranu Bogolinu.

Inače, valja napomenuti kako je Opatija nedavno potpisala ugovor o suradnji s Rijekom, pa možda “crno-bijeli” i iz tog kluba dobiju kojeg igrača u borbi za ostanak.

POGLEDAJTE VIDEO: Mlade Dagurove snage sjaje od zadovoljstva: 'Nama je svaka kao finale'

Robert MurićOpatijaPrva Nl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HNL /
Velika zvijezda Rijeke vraća se na Kvarner? Nedavno je ostao bez kluba