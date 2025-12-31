Ruben se javio iz skupocjenog automobila, pratitelji ga odmah napali: 'Na kome ti to leži ruka'

Belgijski sportski novinar i voditelj Ruben Van Gucht (39), hrvatskoj javnosti najpoznatiji kao suprug proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (42), svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je dospio u središte pozornosti. Fotografija na kojoj pozira za volanom skupocjenog automobila pokrenula je lavinu komentara, a mnogi su se prisjetili njegovih nedavnih problema sa zakonom.

Na fotografiji objavljenoj na Silvestrovo, Van Gucht sjedi u elegantnom bež kaputu za upravljačem sportskog automobila marke Porsche, fokusiranog pogleda u noćnoj vožnji. Uz fotografiju stoji kratak i simboličan natpis "2025!", čime se voditelj vjerojatno oprašta od godine na izmaku.

Ono što dodatno intrigira jest činjenica da je kao autoricu fotografije označio belgijsku manekenku Valentine Besard. Upravo je s njom Van Gucht viđen u javnosti tijekom prosinca 2025. godine, što je tada potaknulo medijska nagađanja. Objava je tako ponovno pokrenula pitanja o prirodi njihovog odnosa, a jedan od pratitelja je komentirao: "Na čemu (ili kome) ti leži ruka?", aludirajući na to da je fotografija snimljena s mjesta suvozača.

Sjena skandala nad novogodišnjom objavom

Ipak, idiličnu sliku uspješnog voditelja u luksuznom automobilu narušili su komentari pratitelja koji ga nisu štedjeli, podsjećajući ga na nedavne skandale. Naime, krajem 2024. godine Van Gucht je bio upleten u prometni incident kada je uhvaćen kako vozi pod utjecajem alkohola, zbog čega mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola. Belgijski mediji tada su izvijestili i da je dobio zabranu upravljanja vozilom jer je prethodno čak petnaest puta vozio bez važeće dozvole.

Upravo zato, najoštriji i najistaknutiji komentar ispod objave glasio je: "Zar niste izgubili vozačku dozvolu?". Drugi su se šalili na njegov račun pitajući se je li automobil unajmljen i treba li ga vratiti s punim spremnikom goriva.

Cijela situacija dolazi u vrijeme kada je Van Guchtov privatni život pod stalnim povećalom, osobito nakon što je u studenom 2024. javno progovorio o svom "otvorenom odnosu" i odvojenim životima koje vodi u Belgiji i Hrvatskoj, gdje živi s Blankom i njihovim sinom Mondom.

