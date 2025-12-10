FREEMAIL
Horvatinčić stigao na Mirogoj i odao mu počast: Pogledajte kome je položio svijeće na grob

Horvatinčić stigao na Mirogoj i odao mu počast: Pogledajte kome je položio svijeće na grob
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Počast su mu na obljetnicu smrti paljenjem svijeća odali i brojni političari i građani na zagrebačkom groblju Mirogoj

10.12.2025.
11:08
Tesa Katalinić
Sanjin Strukic/pixsell
Zagrebački poduzetnik, Tomislav Horvatinčić (77), položio je svijeće na grob dr. Franje Tuđmana povodom 26. obljetnice njegove smrti.

Kamere su zabilježile i trenutak gdje se Horvatinčić nakratko pomolio pred gorbom.

Počast prvom hrvatskom predsjedniku na obljetnicu smrti paljenjem svijeća odali su brojni političari i građani na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
 

Uzročio dvije prometne sa smrtnim ishodom

Podsjetimo, Horvatinčić je 2019. pravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće u kojoj su 2011. godine poginuli talijanski državljani Francesco Salpietro i Mariella Patelli.

Do tragedije je došlo kada je Horvatinčićeva jahta udarila u njihovu jedrilicu. Županijski sud u Puli 18. srpnja donio je odluku o njegovom uvjetnom otpustu, čime je Horvatinčić, nakon više od tri godine provedene iza rešetaka, dobio priliku na slobodi provoditi preostali dio kazne.

Već ranije je koristio pogodnosti boravka izvan zatvora, jer je kaznu služio u kaznionici otvorenog tipa u Valturi kraj Pule.

Nije to jedina prometna nesreća sa smrtnim uzrokom koju je uzrokovao. Potkraj 80-ih godina pregazio je pješakinju Mandu Vučković koja je preminula i teško ozlijedio njezinu kćerku Slavicu Nosek.

Na sudu se tada branio da je s mjesta nesreće pobjegao zbog straha, kazavši da mu je ondje prijetio muškarac. Tada je dobio tek dvije godine uvjetne kazne. Kasnije je izjavio, što je za potrebe suda potvrdio i psihijatar, da je pobjegao jer se bojao krvi.

POGLEDAJTE VIDEO: Čobanković 'odgulio' krumpire, Horvatinčić tri puta odgađao odlazak u zatvor

Horvatinčić stigao na Mirogoj i odao mu počast: Pogledajte kome je položio svijeće na grob