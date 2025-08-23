Horvatinčić nakon izlaska iz zatvora prošetao špicom ne obazirući se na fotografe

Nedugo nakon što je postalo poznato da je pušten iz zatvora, kontroverzni poduzetnik Tomislav Horvatinčić pojavio se na zagrebačkoj špici, gdje su ga snimili fotografi agencije Pixsell.

Horvatinčić je 77. rođendan dočekao iza rešetaka, a sada je viđen u ležernom izdanju – bijele hlače, plava prugasta košulja i ruksak na leđima, dok je sunčane naočale koristio kako bi se sklonio od pogleda prolaznika. Na prisutne fotografe nije obraćao pozornost.

Foto: Marko Seper/pixsell

Foto: Marko Seper/pixsell

Ono što je posebno privuklo pažnju jest njegov mršav i ispijen izgled, znatno drugačiji od onoga na kakav je javnost navikla u proteklim godinama.

Podsjetimo, Županijski sud u Puli 18. srpnja donio je odluku o njegovom uvjetnom otpustu, čime je Horvatinčić, nakon više od tri godine provedene iza rešetaka, dobio priliku na slobodi provoditi preostali dio kazne. Već ranije je koristio pogodnosti boravka izvan zatvora, jer je kaznu služio u kaznionici otvorenog tipa u Valturi kraj Pule.

Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće iz kolovoza 2011., u kojoj je njegov gliser u zoni zabrane glisiranja naletio na jedrilicu talijanskog bračnog para Francesca i Marinelle Salpietro, koji su pritom izgubili život.

