Popularni splitski pjevač okupio je stare članove Thompsonovog benda i zajedno kreću na turneju

Splitski pjevač Josip Ivančić posljednjih tjedana bilježi uspjehe kakve, kako sam priznaje, nije mogao ni zamisliti. Njegova pjesma "Na kamenu rođen", snimljena u duetu s Hrvatskim ružama, u kratkom je vremenu osvojila publiku diljem Hrvatske. Samo dva dana nakon objave izbila je na vrh YouTube trendinga, a danas, tek mjesec dana kasnije, već broji više od milijun pregleda.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Pjesma se u kratkom roku preselila sa streaming platformi na svadbe i pučke fešte, gdje se pjeva uglas.

"Imam osjećaj kao da je eksplodirala preko noći – odjednom su je svi prihvatili, a telefoni za koncerte ne prestaju zvoniti", otkrio je Ivančić u nedavnom intervjuu.

Kako bi spremno dočekao nastupe koji ga čekaju, okupio je nekadašnje glazbenike iz benda Marka Perkovića Thompsona. U studiju već uvježbavaju repertoar i, kako najavljuje, uskoro kreću na pozornice po Hrvatskoj i inozemstvu.

No, publika ga ne pamti samo po glazbi. Šira javnost upoznala ga je u reality showu "Farma", gdje je, posve neočekivano, pronašao ljubav života – manekenku Jelenu Bosančić.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Danas su u braku više od desetljeća, a obiteljska svakodnevica ispunjena je brigom o njihovoj sedmogodišnjoj kćeri i četrnaestogodišnjem sinu, mladom nogometašu solinskog kluba.

