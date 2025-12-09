'Zašto nema peticije protiv migranata koji se klanjaju na Zrinjevcu?' Mooolim?!

50 TISUĆA POTPISA /

Ubojstvo u Rijeci dogodilo se u isto vrijeme kada su na Trgu pripadnici pokreta Muževni budite molili krunicu. Mole za čednost u odijevanju i ponašanju žena i povratak autoriteta muškarca u obitelj, što mnogi tumače kao pozivanje na neravnopravnost.

50 tisuća ljudi zato je potpisalo peticiju da se molitelje makne s trgova u ime 18 ubijenih žena. Ali to se nije svidjelo nekim političarima koji se pitaju zašto nema peticije protiv migranata koji klanjaju na Zrinjevcu. MOOOLIM?