SVE JAČE KONTROLE /

Hrvatske granice čuva 467 novih automobila, pogledajte moćni vozni park policije!

Hrvatska dodatno pojačava kontrolu granice! U najvećoj nabavi ikad za graničnu policiju predstavljeno je čak 467 novih vozila koja će služiti za sprečavanje ilegalnih migracija. Vrijednost nabave je više od 22 milijuna eura od čega je oko 70 posto europski bespovratni novac. 

Vozila su prilagođena radu na teškim terenima. Policija se pohvalila kako je u ovoj godini broj nezakonitih prelazaka, koji se kretao oko 15 tisuća, u padu u odnosu na lani.

"Znamo i sami da su to zahtjevni tereni i da je tamo manjak asfaltiranih puteva. Ima i situacija gdje je policijski službenici moraju doći s prijevoznim sredstvima tamo gdje i nema puteva. O svemu se vodilo računa i mislim da će ovo dodatno osnažiti naše postupanje na granici", kazao je ministar policije, Davor Božinović.

Polcijska pojačanja za RTL Danas predstavio je pomoćnik načelnika Uprave za granicu Ravnateljstva policije, Gilio Toić Sintić. Više doznajte u javljanju Borisa Miševića.

9.12.2025.
20:43
Boris Mišević
PolicijaPolicijske KontroleGranični Prijelaz
