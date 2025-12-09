Policija nabavila nove Škode i Mercedese, evo koliko su koštali: 'Vrlo smo zadovoljni'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u utorak u podne nazočio je programu primopredaje 467 vozila za potrebe granične policije.

Foto: Rtl Danas

Nabavljeno je 231 osobno vozilo marke Ford Focusa, 184 SUV vozila Škoda Kodiaq, 26 kombija za prijevoz policajaca Mercedes Vito, 26 takozvanih marica za prijevoz uhićenika Mercedes Spinter i 10 Škoda Superb za potrebe mobilne granične policije.

Riječ je o dalekoj najveći nabavi za potrebe granične policije vrijednosti 22,3 milijuna eura, od čega je 75 posto financirano sredstvima Europske unije, istaknuli su uvodno iz policije.

Foto: Rtl Danas

'Vrlo smo zadovoljni'

Božinović je u sklopu programa dao izjavu medijima. "Vrlo smo zadovoljni ukupnim opremanjem policije, to je posao koji jednostavno ne trpi diskontinuitet. Opremanje granične policije izravno je povezano s jednim od naših, rekao bih i temeljenih nacionalnih interesa - zaštite hrvatskih granica", istaknuo je Božinović.

"Mislim da će ovo dodatno osnažiti postupanje na granici, sve s ciljem zaštite od nezakonitih prelazaka", navodi Božinović.

Na pitanje koliko ova ulaganja pridonose sigurnosti u Hrvatskoj, ministar kaže: "Bez obzira na cijelu atmosferu u Europu, globalnu nesigurnost, i mi imamo određenih pitanja i problema. Hrvatska se kroz to vrijeme pozicionirala kao jedna od najsigurnijih zemalja i naravno da je upravo ovo opremanje i ulaganje u policiju nešto što je tome pridonijelo".

Slučajevi u romskim zajednicama

Zatim je ministar odgovarao i na pitanja van teme. Osvrnuo se na ubojstvo trudnice iz Međimurja, a na pitanje reportera RTL-a Danas Borisa Miševića je li moguće da se uvede nešto slično poput zakona u Sloveniji, da policija bez najave može ulaziti u kuću i tražiti oružje poručio je: "Osim da je Slovenija donijela zakon ne znam, znam da su neka pitanja tamo otvorena prema Ustavnom sudu, možda sutra prema Europskom sudu. Nemamo iskustva iz primjene tog zakona na koja bismo se mogli referirati".

"Imali smo prošli tjedan sastanak gdje su bili načelnici općina gdje postoje romska naselja i dogovorili stvari na kojima ćemo raditi kako bi se podigla sigurnost", dodaje ministar.

"Ključno je da što više romske djece završava škole i drugo da se poradi više na zapošljavanju pripadnika romske populacije", nastavlja Božinović.

"Kad govorimo o oružju, na svaku dojavu, sumnja da negdje postoji oružje, policija izlazi na teren. Međutim, za tako nešto moraju se ohrabriti svi - uključujući pripadnike te zajednice da obavijesti policiju", naveo je Božinović.

O femicidu

Komentirao je slučajeve femicida. "Kad govorimo o policiji, drago mi je da ste akceptirali da policija rješava gotovo sve što je u njihovoj nadležnosti. Bitno je i ono što može poslati poruku u vidu specijalne i generalne prevencije je brza sudska odluka. Ako se na odluke čeka godinama ili ih se ne dočeka - ne govorim samo o femicidu - onda zapravo nismo poslali poruku počiniteljima i potencijalnim počiniteljima da će ih brzo sustići ruka pravde", smatra Božinović.

Osvrnuo se i na molitelje s trgova. "Kad govorimo o javnim okupljanjima, u svom mandatu nisam zabranio niti jedno. Mislim da nam je u državi važno da se priviknemo na ono što su temeljna demokratska načela. Naravno, to znači da se ne moramo složiti s onime što je poruka ili povod određenim okupljanjima i prosvjedima. Štitili smo prosvjednike koji su prosvjedovali protiv policije, Vlade jer je to naš posao - da zaštitimo javni red i sigurnost. U zakonu je određeno da se ne smije prosvjedovati u blizini bolnica, škola - samo na Trgu bana Jelačića mislim da je ove godine bilo 310 javnih okupljanja, skoro jedan dnevno. Tko bi povukao i na temelju kojih kriterija razliku da jedni prosvjedi mogu, a drugi ne mogu", navodi Božinović.